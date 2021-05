“Era una operación militar planificada de entrenamiento”

A partir del acontecimiento de la noche de ayer, donde aviones militares volaban sobre la ciudad, Lucas Laforte, Presidente del Aeroclub Alta Gracia, comentó de qué se trató esta actividad. “Era una operación militar planificada, solamente de entrenamiento. No dimos aviso a medios de comunicación porque sabíamos que eso podía atraer gente” aclaró Laforte. Sin embargo, aclaró que autoridades como Bomberos, Policía, Defensa Civil y el municipio estaban al tanto de este ejercicio.

Se trataron de cuatro aviones A4, divido en dos grupos, de la Fuerza Aérea Argentina con base en Villa Reynolds, que se encontraban haciendo ejercicios de entrenamiento en conjunto con el personal del Ejército. Los aviones salieron de Villa Reynolds a las 20:15hs, sobrevolaron Alta Gracia aproximadamente media hora y luego regresaron a la base. Luego, un segundo pelotón, compuesto por otros dos aviones, ocuparon el espacio aéreo de la ciudad las 21:15 hasta las 21:50.

“La gente de Fuerza Aérea y del Ejército están utilizando el Aeroclub para realizar entrenamientos y están aprovechando la geografía de la zona para poder hacerlos”, explicó Lucas. Este tipo de aviones no puede aterrizar en una pista que no sea de cemento. Además, el aeroclub es el único de la zona que tiene pista balizada y habilitada en caso de ser requerida. Por el momento, no hay nuevas fechas para un entrenamiento de la Fuerza Aérea.

Por otro lado, el responsable de la institución hizo referencia a las actividades que lleva por sí misma: “estamos tratando esta nueva comisión es devolverle a la comunidad el Aeroclub que conocieron. Se ha logrado por medio de un gran esfuerzo hacer funcionar nuevamente la escuela de vuelo para aviones de pequeño porte”.

En la actualizad cuentan con 10 alumnos avanzados en sus cursos. Se trata de la primera camada luego de muchos años. El plan es que, si las restricciones lo permiten, solicitar el examen a la Autoridad Aeronáutica para toda la promoción una vez culminado el curso. Además, cuentan con una escuela de paracaidismo. “Para nosotros es un placer de que la actividad de paracaidismo también esté reflotando su público en esta condición” finalizó Laforte.