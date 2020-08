Es el cumple número 28 de Dieguito Gutierrez

Un dia como hoy pero del año 1992 nacía en Alta Gracia Dieguito Armando Gutierrez. Seis años después su desaparición causaría conmoción, dolor y mucha incertidumbre. 22 años después, es un misterio latente.

La familia de Dieguito nunca perdió las esperanzas de encontrarlo y es que nunca se pudo afirmar que el niño hoy adulto se encontrara sin vida. Por eso, año tras años postean en las redes sociales sus fotos junto a palabras cargadas de sentimiento. Como estas por ejemplo: “No perdemos la esperanza de encontrarte por cuenta nuestra. Lamentablemente la Policía y la Justicia no actuaron como tendría que haber sido. Muchas dudas, muchas cosas que no cierran. Hay un Dios que todo lo ve y se encarga de todo. El sabe el dolor que sentimos por dentro. La angustia que nos invade silenciosamente y no por el hecho de compartir un domingo en familia o una pequeña o gran fiesta creen que somos felices al 100% porque no es así, la tristeza sigue estando”.

El caso

A Diego pareciera que “se lo tragó la tierra”. La tragedia ocurrió en agosto de 1998 en la Bahía “El Bigua” del Dique Los Molinos, lugar donde la familia se encontraba pasando el día. A la hora de almorzar, notaron que el niño ya no se encontraba jugando con sus hermanos. A partir de ese momento comenzaría un verdadero calvario para la familia Gutiérrez, seguido de una búsqueda desesperada que no ha cesado, por parte de ellos, a pesar de todo el tiempo trascurrido.

La causa pasó por tres Fiscales, hubo rastrillajes en el Dique, más allá de que los padres estaban convencidos de que el niño no se había ahogado ya que estaba muy frío para meterse al agua. Requisa en la que sólo se pudo encontrar una media de Diego, elemento que fue reconocido por Ana, su mamá.

Intervino la Policía Federal, Interpol y hasta el FBI, pero nada los acercó a Dieguito. Cabe destacar que los Gutiérrez siempre reconocieron que toda esa tarea empleada para dar con su hijo, no fue inmediata. Razón por la cual estiman que nunca hubo una pista firme. Incluso, Raúl, padre de Diego, aseguró que esperaron toda una semana para tomarle declaración a él y que nunca buscaron a ese remisero del cual sospechaban.

Durante todos estos años de incertidumbre, no faltaron tampoco aquellos que se arrimaron a la causa, o por lo menos eso quisieron demostrar, con promesas incumplidas. Utilizando el dolor de esta familia para cumplir vaya a saber cuales objetivos. Personajes reconocidos en esta Ciudad que metieron “sólo verso”, según los dichos del contungido Raúl.

Oficialmente la búsqueda de Dieguito debió culminar hace 10 años, periodo de caducidad. Sin embargo, la Justicia provincial dio por terminado el caso en el 2015, luego de concretarse lo que fue el último rastreo en la rivera del Dique, sin resultados positivos tampoco. Raúl Gutiérrez, en diálogo con RESUMEN, reconoció que hubo quienes verdaderamente se interesaron por el caso e hicieron incluso un identikit para no perder el foco, aproximándose a la edad que Diego tendría hoy. Este rostro prevalece en la lista de niños extraviados de Missing Children.