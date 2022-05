“Es muy complejo el entramado, los chicos agresores también sufren y reciben maltrato”

En el Día de la Lucha Contra el Acoso Escolar, Todo Pasa dialogó con la especialista en Psicopedagogía, Claudia Martínez, quien explicó qué sucede con los niños que ejercen y son víctimas de bullying. “El tema del bullying se hace público a partir de situaciones complejas en la cual las redes sociales lo han vuelto más importante. Es algo que ha existido siempre y tienen que ver con situaciones que se dan entre niños que sufren casos de maltrato. Se produce una vinculación compleja entre ellos y lleva a que el niño agredido vaya cambiando sus actitudes”.

La especialista relató que en pandemia apareció el ciberbullying, el cual es muy difícil de controlar, ya que los niños pasan muchas horas conectados. Este nuevo contexto generó que los vínculos sociales se vieran perjudicados. Precisamente, los vínculos sociales son uno de los aspectos más importantes en la primaria y la secundaria. “Es una problemática social grave pues, en el caso de los adultos lleva a situaciones de violencia. Esto tiene que ver cómo me vinculo con el otro, y los derechos que tengo sobre el otro”, aclaró Martínez.

La psicopedagoga comentó que hay muchas familias que piensan que lo deben superar solos. “¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no hiciste esto? Hay papás a los que les cuesta mucho verlo”, explicó. Además, hoy socialmente hay cosas que están avaladas, como el maltrato al otro. “Los niños aprenden de los adultos, aprenden hacia el interior de casa y también en el exterior. Es muy complejo el entramado, porque los chicos agresores también sufren y también reciben maltrato”, agregó Martínez. Por su parte, los chicos que se encuentran alrededor, toman actitudes pasivas frente a estas situaciones por querer pertenecer al grupo de pares, y justamente, por pertenecer, aprueban situaciones que no corresponden.

“Debemos estar alertas los adultos, tantos los papás de los niños agredidos y de los agresores, como los docentes. Si yo apruebo conductas de burla, eso va a influir en ellos. Los papás tienen las herramientas para verlo, para detectarlo. Hay que trabajar con la Educación Sexual Integral, para trabajar las diferencias, y también los Acuerdos Escolares de Convivencia. Ambos están como herramientas dentro de la currícula. Lo más importante es la confianza del niño, hay que respetarlos”, finalizó la licenciada.