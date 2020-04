“Es muy triste ver como mueren los abuelitos pero también ver pacientes que llegan bien y empeoran en cuestión de horas”

Santiago Martínez es endocrinólogo y desde julio de 2018 esta radicado en Barcelona, España, país al cual arribó con el fin de especializarse en su área luego de recibir una beca de la Fundación Messi.

Sin embargo, la experiencia que le tocaría vivir a este altagraciense seguramente no estaba en sus planes ya que a casi dos años de estar allí e iniciar una maestría en Andrologia, le toca vivenciar en carne propia el avance, proceso y las consecuencias de una de las pandemias mas voraces de la historia; el Coronavirus.

Santiago, hermano del Director de Educación del Municipio Rodrigo Martínez, dialogó con RESUMEN y explicó como es la situación donde el COVID-19 ya se cobró la vida de mas de 8 mil personas.

“Me encuentro en el mismo hospital donde hice la formación en Endocrino Pediátrico, que es conocido como Can Ruti, estaba haciendo una maestría pero al notar acerca de la gravedad de la situación me comuniqué con el Jefe del servicio de endocrinología donde había estado para ver en que podía ser util y me llamaron a los dos días. Estoy en el área de urgencias donde recibimos a los pacientes con o sin sospecha de infección por coronavirus, los diagnosticamos y tratamos según la gravedad y luego decidimos a que lugar del hospital le corresponde. En general esta bastante organizado, pero a decir verdad es caótico de todas formas“, explicó el profesional y agregó: “Hay muchos pacientes sobre todo ancianos y muchos en mal estado. O bien tienen parámetros ya sea bioquímicos o radiológicos en mal pronóstico y son los que después se complican entonces se los deja en observación. Hasta ahora se sabe que el virus tiene una respuesta muy distinta en cada paciente, pero lo que se ha visto es que genera un respuesta inmune muy agresiva y genera un estado procoagulante severo que hace que los pacientes puedan complicarse con trombosis a nivel pulmonar. Por lo que resulta muy llamativo que clínicamente están bien o relativamente bien pero fisiopatológicamente no lo están y tienen mucha probabilidad de “incendiarse” y entrar en fallo respiratorio en cuestión de horas“

Martínez explicó que los más afectados son aquellos “menos menos aptos para resistir un estrés de este tipo”, refiriéndose a pacientes con patologías previas, sobretodo pulmonares. pero también hipertensos, diabeticos, enfermos renales, entre otros.

“Es tremendamente importante que se respeten las medidas para evitar el contagio”

El profesional advierte sobre la necesidad de acatar las medidas de prevención. “Incluso se ven pacientes ancianos que aún haciendo la cuarentena tienen solo contacto con los familiares que le llevan comida o los van a visitar y terminan contagiados. Entonces a nivel epidemiológico es tremendamente importante que se respeten las medidas que tienden a evitar el contagio porque es altamente transmisible“.

“Es muy triste ver que se mueran los abuelitos, primero uno y luego la pareja. Si vienen ambos al hospital se los pone juntos (ya que ambos están igual de contagiados), y en muchos casos uno ve morir al otro. Es muy triste. Así como pacientes que vienen sintiéndose bien y cuando se hace la valoración completa podemos saber que puede empeorar muy rápido. Por supuesto que hablo de ese pequeño porcentaje de individuos que reaccionan agresivamente a la infección, pero la gran mayoría que se contagia no se entera o padece una enfermedad febril muy indolente y se recupera. Pero sabiendo que se puede proteger a los mas débiles, resulta muy injusto que la gente no cumpla con las decisiones que se toman para cuidar a todos“.

Sobre el uso de guantes y barbijo, ¿Cuan necesario es?

El joven endocrinólogo reconoce que si bien en España la cuarentena “se respeta bastante”, hay gente que no lo hace y que esto también genera actos discriminatorios. “Esto genera conflictos sociales innecesarios, gente que se cree con el poder de policía y los que no tienen miedo y hacen las cosas diarias con normalidad, prevaleciendo el sentido común. Por ejemplo, usar guantes y barbijo en la calle para hacer las compras no tiene sentido y al ser molesto suele ser mas riesgoso porque las personas se tocan la cara o se acomodan el barbijo con los guantes contaminados, y a veces la gente discute si alguien lo lleva puesto o no… o lo miran mal”.

“Por eso es tan necesario escuchar a los que dicen lo que hay que hacer y no a cualquiera que recomienda algo porque se le ocurrió, o lo que se ve en facebook. Y si hay dudas hablar con algún médico o servicio publico, que según tengo entendido en Alta Gracia hay un teléfono para esto. Tengo amigos en Facebook que son médicos y se que muchos están dispuestos a aclarar dudas de este tipo si es necesario. Por lo que si alguien está con miedo solo tiene que tomarse el tiempo de contactar con alguien idoneo y ya está“, culminó Santiago quien prevé regresar al país ni bien todo esto acabe.