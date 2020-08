Este año la pandemia del Coronavirus cambió todas nuestras actividades, desde las menos comunes hasta las más habituales. Las clases escolares son un claro ejemplo de ésta última categoría. Los chicos, los maestros y los padres debieron adaptarse a una nueva modalidad: las clases virtuales. Y además, a una nueva forma de relacionarse, mantener contacto, aprender y disfrutar del trayecto.

Cecilia Forza es Inspectora de las Escuelas Primarias del departamento Santa María y dialogó con RESUMEN para brindar su visión y balance acerca de este año lectivo. “Para hacer un balance tendríamos que poder mirar desde distintos ángulos. Para la docencia fue un desafío vertiginoso donde hemos tenido que superar, probar, innovar, enfrentar y desechar cuestiones que teníamos como estrategias. Pero el propósito fue no perder el vínculo con el estudiante. Desde la familia, el trabajo fue excepcional porque no podríamos haberlo hecho sin ellos. Siempre estuvo cerca un hermano, un padre o un tutor. Y desde los estudiantes se han visto diversidad de situaciones. Para ellos debe haber sido más complejo todavía. Recibimos muchos mensajes de ellos anhelando reencontrarse” relató Forza.

A pocos días del inicio de la segunda etapa del año, Forza, desde su lugar y rol, analizó este regreso:

“Después de hacer revisiones de todo lo hecho, del modo que se haya dado, el objetivo que tenemos es que ninguno se quede en el camino. Tenemos mucha confianza en el trabajo de los niños”.

Además, resaltó que “es responsabilidad nuestra poder hacer esta actividad para que los trayectos sean los previstos y los habituales”.

En relación a la modalidad virtual, Cecilia también indicó que el docente tiene una tarea “doble” para que los chicos tengan ganas de aprender y presten atención a pesar de no estar en contacto directo tanto con las seños como con los compañeros. “Se debe emplear una mejor comunicación” afirmó y agregó que “es un año atípico que no significa perdido sino de otros aprendizajes”

Acerca del mantenimiento de las escuelas durante este tiempo que no están siendo utilizadas, aseguró que solo debieron hacerse “mantenimientos sencillos y habituales” pero que en general presentaban buenas condiciones.

En tanto, sobre las notas Forza explicó que no hay calificaciones, pero cuentan con “una descripción del proceso, algo que teníamos siempre”. El seguimiento que hacen las docentes surge de la participación en clases virtuales y del envío de trabajos ya sea por fotos o archivos.

Finalmente, se refirió a las estadísticas en el departamento Santa María oeste: De una población de 7000 estudiantes de 1° a 6° grado, hay solo 100 estudiantes con los que tienen “compleja comunicación” y cuentan con seguimiento “una vez cada tanto”. Mientras que son solo 20 los chicos con los que nunca pudieron tener comunicación. Si bien los números no deben ser pasados por alto, podrían ser muchos más los alumnos que no pudieron mantener clases virtuales. “Los problemas son técnicos, generalmente porque no tienen internet o teléfonos” expresó Forza.

Cabe destacar que la Inspectora, consultada por si hay posibilidades de que los chicos repitan el año, confirmó: