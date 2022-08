“Es un mensaje para todas las personas que están pasando por una situación de violencia”

Silvana Sturich es mamá de 7 hijos e ingeniera. En estos momentos se encuentra realizando su tesis sobre dos másteres referidos al tema climático y ambiente. Además, es escritora y autora de varios libros. En este momento se encuentra en el lanzamiento de “El túnel, desde mi sangre”, una producción autobiográfica compuesta de poesías inspiradas en sus experiencias de vida. “Es un libro especial, ya que es un mensaje para todas aquellas personas que están pasando por el túnel, esa situación de violencia. Tenía una cierta obligación de exponerme para que los demás no se sientan solos. En un momento frené a la editorial porque uno se expone ya que se refiere a mi experiencia personal”.

El Túnel lo describe como el transitar por el que una persona pasa durante la violencia de género, donde la luz sólo es posible de ver hacia el final, y que en el “mientras” la persona no tiene conciencia ni de que estás ahí. “Mi intención es que llegue como acompañamiento a todos aquellos que sufren o han sufrido de violencia, ya sea niños, adultos, sin importar el sexo o género”, explicó la autora. En relación a su motivación a esta profesión, Silvana expresó lo siguiente: “Lo de escritora es lo único que no aprendí y que vino conmigo. Llega un punto en la vida si vas a hacer lo que te va a dar de comer o si vas a ser feliz. Me dedico a escribir, lo traigo desde los 10 años. El presente es lo único que tenés hoy, o sos feliz ahora o no lo sos. Escribir me hace muy feliz y más cuando lo comparto con otros”.

El libro será presentado próximamente una vez culminada la impresión. Dentro de los lugares donde Sturich hará la exposición de su obra, estarán Alta Gracia, la Universidad Nacional de Córdoba, y algunas regiones del sur del país.