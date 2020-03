“Es una situación muy dura para nuestro rubro. Rogamos que cuando esto acabe el Gobierno nos de una ayuda”

El aislamiento preventivo y obligatorio arraiga ciertas dificultades económicas que pueden significar mas duras para unos que para otros. Esto, dependiendo claramente del rubro y el servicio que se desempeñe.

En el caso de los empresarios de la noche, por ejemplo, esta cuarentena inició un tanto antes de que fuera dictaminada por el Gobierno Nacional ya que recordemos que a modo de prevención, el Gobierno Municipal ya había prohibido fiestas y eventos masivos en Alta Gracia. Ante esto, el parate es aún mayor.

En este marco, RESUMEN dialogó con Andrés Goya, titular de Guemes Republica, boliche ubicado en el empalme de Ruta 5 con C-45, quien contó de que manera afrontan esta situación que, económicamente hablando, no los beneficia en lo más mínimo.

“Nosotros ya llevamos dos semanas con el negocio cerrado. Acatamos la orden desde que se la determinó y la verdad es que es una situación bastante dura para nuestro rubro que tiene servicio mixto de discoteca y salón de eventos“, comenzó diciendo el joven empresario y explicó que el primer fin de semana en que se prohibieron las fiestas, ellos ya tenían tres eventos privados programados para el mes, los cuales debieron cancelar de inmediato.

“Nuestra recaudación es cero”

“Por ahi un bar o un restaurante puede seguir vendiendo delivery y con eso afrontar algunos gastos, en cambio nosotros nos quedamos con recaudación cero, sin ninguna posibilidad de hacer nada y es bastante incierto el destino“, explicó Goya a la vez que contó que la estructura de costos para mantener este tipo de negocios es muy alta pero reconoció que es lo que se debe hacer. “Por otro lado sabemos que esto es lo que hay que hacer y no tenemos otra cosa mas que esperar. Lo que sí rogamos es que haya ayuda de parte del gobierno para rubros como el mio una vez que se levante la cuarentena“, añadió.

“Yo decidí quedarme quieto porque no sabemos si es hasta el 31 o se va a prorrogar. En cuanto se levante volveremos con el boliche pero las fiestas privadas las programaremos porque el trabajo es más complejo, lleva un catering, una decoración del salón y demás. Mientras tanto aprovechamos pe hicimos algo de mantenimiento en el lugar. El jueves ya le dije a la gente que me estaba ayudando que dejara de ir y por ahora no estamos haciendo nada. Ojala esto termine pronto para reactivar“, culminó.