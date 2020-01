“Esa mujer secuestró a mi hijo y puede volver a hacerlo”

Fueron momentos de mucha angustia los que Yesica, una vecina de Bº Liniers, vivió este domingo en horas del mediodía. La mujer, mandó a su hijo de 10 años a una despensa cercana y, al ver que no regresaba, su pareja salió a buscarlo. Fue cuando testigos le dijeron que el niño se había ido en una motocicleta con una mujer.

“Habrá pasado media hora o cuarenta minutos cuando nos enteramos de quien fue y mi marido salió tras ella para la zona de Bº La Perla, que es donde ella vive“, explicó la joven mamá, refiriéndose a la madre de su pareja actual quien es padrastro del niño pero no su padre biológico.

“Lo que supimos fue que ella se lo llevó al tio que vive en Valle Alegre pero no sabemos por qué. Ni mi marido ni yo tenemos contacto con ella desde hace mucho tiempo y ella ni siquiera es la abuela. Lo que hizo fue secuestrarlo“, añade la mujer quien refiere que el padre biológico del niño está detenido en la cárcel de Rio Cuarto por una denuncia de Violencia Familiar.

Tras esto, la mujer fue a radicar la denuncia a la Unidad Judicial y, desde UDER, habrían permitido que el niño pasara la noche en la vivienda de su tío (hermano del detenido), lugar a donde esta mujer lo había dejado. “Mi hijo fue engañado. Ella dio como excusa que él estaba llorando pero no fue así. Mi nene estaba bien y hasta le hicieron las revisaciones médicas. Por suerte ya está conmigo pero recién esta mañana me lo entregaron desde uder. Tengo miedo de lo que esta mujer pueda hacerle porque así como se lo llevó, puede volver a hacerlo y no tiene ningún derecho“.

Ante esto, la mujer solicitó medidas de restricción de su suegra para con sus cuatro hijos, entre ellos su nieto de cuatro meses de edad.

Otros datos

Por su parte, Facundo, pareja de Yesica y padrastro del niño, reconoció que éste encuentra límites viviendo con ellos, los cuales no tendría en la casa de sus familiares. “El estaba enojado con su hermano pero nada grave“, dijo.

“Si tiene que ir presa que vaya. Yo estuve desesperada sin saber quien me lo había llevado y la dejaron ir como si nada“, culmina la mujer.