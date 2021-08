Escándalo en el Deportivo Norte

Por estas horas, el club Deportivo Norte se ve envuelto en un gran escándalo. Esto, uego de que se diera la noticia de la destitución del cuerpo técnico, con Franco “Gaucho” Ponce a la cabeza.

“La postura de la comisión directiva fue clara, al que no le gusta se va”, le decía a RESUMEN Nicolas Cañas, jugador que tomó la decisión de alejarse del club junto a otros jugadores referentes del “Gigante de las Vias”.

Cañas además agregó: “Lo echaron al Gaucho Ponce sin ningún criterio. Nosotros, los jugadores, quisimos respaldar al cuerpo técnico y queremos que se quede, y por parte de la dirigencia fueron claros, si no les gusta que se vayan, que las cosas no iban a cambiar. Se iba a seguir con los mismos recursos, sin luz, sin agua, ni nada y si lo queríamos aceptar que sigamos. Hoy estamos abandonando el club seis jugadores de los más grandes, porque la verdad que no da para más”.

La situación a la que alude Cañas ocurrió en el último partido, cuando no tuvieron agua caliente para ducharse, ni tuvieron agua en el entretiempo para hidratarse. Con respecto a la comisión directiva, Cañas decía lo siguiente: “Toda la situación es denigrante sinceramente. Julio Ceballos, en representación de toda la dirigencia diciendo que nos fuimos de boca, lo respaldamos al cuerpo técnico solo con la boca, que los sábados no hacíamos nada, nos invitó a pelear, me dijo veni vamos hablar allá sacándose la campera, la verdad que una situación de mierda, te da la pauta de porque estamos en la B. No puede ser que siga en las manos de la gente que está, y que el club esté como esté”, aseguró el ahora ex jugador del Depo.

Los jugadores que abandonan el club en el día de hoy es, Jonhatan Castro (japo), Gerardo Cuello, Gustavo Gasparutti, Gonzalo Oronaz, Tomas Guisso, Nicolás Cañas.