Escuelas: “El pago a las cooperadoras es voluntario”

Es el tema de todos los años. A pesar de que “la aclaración” se reitera cada vez que inicia un nuevo período lectivo, se sabe que en la práctica la cosa no funciona tan así y los padres lo padecen. Hablamos del pago de la cooperadora escolar en las escuelas públicas.

Desde el ministerio de Educación de la Provincia recordaron que esos aportes “son voluntarios” y que “no constituyen un requisito excluyente para las inscripciones de los alumnos”. Con lo cual, el NO pago de la matrícula por parte de las familias de los alumnos no es (ni puede ser) impedimento para que los niños sean inscriptos en las escuelas públicas de gestión estatal.

En Alta Gracia, y como ya ha sucedido en varias oportunidades, fueron varios los papás que se quejaron por este tema y aseguraron que en algunas instituciones les “se negaron” a matricular a sus hijos si no tenían previamente realizado el paso de la cooperadora.

“No nos pueden exigir si no tenemos. En algunas escuelas te lo dan para pagar durante todo el año y así se hace más fácil pero en otras no. 900 pesos te cobran y si no pagas no te los anotan y son escuelas públicas. Me quejé pero dicen que es un requisito“, contó Carolina, una máma a RESUMEN.

En tanto, desde la inspección zonal destacan la misma informacion, que el no pagar no es requisito excluyente y, los docentes, por su parte, hablan de que ese monto va a parar a los recursos didácticos y demás que los niños utilizan durante el año y en muchos casos, desmienten que se les pida un pago único sino que aseguran que hay facilidades.

De todos modos. ¿Es obligatorio? no, no lo es pero lo cobran como tal.

Reportar casos

Desde la Provincia informaron que en aquellos casos en los que se niegue la inscripción a los estudiantes, los padres pueden dirigirse a las direcciones generales de nivel correspondientes: calle Santa Rosa 751 (Inicial y Primario – 0351 446 2400) y Humberto Primo 467 (Secundario – 0351 – 433 2342).