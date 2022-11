«Está bueno rescatar el valor de eventos como este festival, donde se ven cortos y películas de directores que son autores»

Cristian Tapia Marchiori, Director del film «La noche más fría» y el actor Daniel Valenzuela, parte del elenco, se acercaron a los estudios de Radio 88.9 para dialogar con el equipo de «Todo Pasa», sobre el Festival de Cine y Artes Audiovisuales.

Sobre el evento, que se desarrolla este viernes 11 y el sábado 12, con proyecciones gratuitas, charlas y talleres, Tapia Marchiori, expresó: «Es algo hermoso, es un sueño, bonito, que la película se presente en un festival de cine, ya que es increíble la vinculación entre las personas y los televidentes, además de manera gratuita. El festival es una fiesta y vengo muy seguido a Alta Gracia ya que soy nacido aquí y viven mis padres».

«La película la filmé hace varios años atrás. La vendo como se la vendí al productor: ´quiero hacer una película sobre como un linyera sobrevive a la noche mas fría del año, si lo logra» explicó sobre la producción. En detalle, sobre que ciudad en la cual se filmó, afirmó: «Me considero un director federal, es una gran ciudad que armamos con imágenes de Rosario y Buenos Aires entre otras. Se trata del ninguneo que hacemos con las personas de calle, en este tipo de lugares. Es un veterano de Malvinas y esto no sucede en los pueblos pequeños».

Daniel Valenzuela, con respecto a cómo se sumó al proyecto, declaró: «Me sume por una invitación de Cristian, la disfruté haciéndola, soy muy amigo del ´Negro´ Palomino, somos familia, fue lindo, amo el cine, ese es mi estado de gracia. La quería hacer, lo acompañé en algunos festivales, es una buena película. Mi personaje es un cafetero se hace amigo de él, le tiene mucho afecto, hay un entorno muy solidario».

En relación al trabajo actoral durante la pandemia, Valenzuela contó su situación particular: «Soy Secretario del Área Social de la Asociación de Actores Argentinos, soy parte de la institución desde hace quince años y se nos hizo muy difícil, fue remarla en cemento, debimos cortar los préstamos en el peor momento porque no entró un centavo. Con compañeros y compañeras, en situación normal se te complica al no tener continuidad laboral y no podés pagar el alquiler, por ejemplo, imaginate en esta situación. Además fuimos los últimos en reactivar. Algunos empezaron a hacer teatro filmado para salir a flote».

Siguiendo la misma línea, el director relató: «Yo estaba comenzando la filmación de una película muy linda, hacía una semana que había comenzado y se frenó, finalmente la compró Paramount. Luego se retomó y fue la primera que se grabó mientras estaba la pandemia. En el momento del corte, me volví a mi casa de Pergamino y bajé los costos. Empecé a escribir cosas que quiero producir ahora. Cuando llegó la segunda ola, estábamos filmando la segunda temporada de «Casi Feliz» y no se frenó, teníamos en permiso para circular. Ahora ya comenzamos a trabajar normalmente, ya me fui a grabar a Uruguay, por ejemplo».

En relación a las ofertas de trabajo, el actor de «Tumberos» dijo: «Hay, pero no se está haciendo ficción en canales abiertos. Sí en plataformas (como Netflix) pero es totalmente diferente, los derechos, los condicionamientos…». Justamente Valenzuela acaba de terminar «El Hincha». «Falta la pata del Estado, un verdadero plan cultural darle la importancia que se merece, hay actores, directores, maquilladores que son de primera y no son valorados y no es un problema de este gobierno, es de hace años: podríamos ser una industria hermosa» agregó.

En la misma temática, Tapia Marchiori aseguró: «Tengo sentimientos encontrados con respecto a las plataformas, agradezco las fuentes de laburo y pero también considero las voces de los pequeños lugares y las condiciones que se te imponen: de que se habla y de que no. Por ello está bueno rescatar el valor de eventos como este festival donde se ven cortos y películas de directores que son autores, que hacen a la democratización del cine».