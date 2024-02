Estaba en el Banco y vio como le inhibian la camioneta: hubo una persecución de película

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió está mañana a metros del Banco Santander, en Alta Gracia.

En diálogo con RESUMEN, la víctima, Martín, contó que tras haber dejado estacionada su camioneta en calle Giorello para dirigirse a realizar una transacción, le inhibieron la camioneta a la vista de todos.

«Por donde había estacionado podía ver mi camioneta desde dentro del Banco porque estaba muy cerca. Cuando entro al Banco necesito hacer una llamada, cuando salgo, giro la cabeza y veo a un ladrón bajándose de mi vehículo. Pego un grito, miré a ver si había policías en el Tajamar porque siempre hay pero no había nadie», inició la víctima y continú:

«Crucé la calle, el loco empieza a correr hacia el Casino. Subo a la camioneta, lo empiezo a perseguir. Éste se vuelve, ve que hay mucha gente y grita que no tenía nada, que lo dejara ir. Siguió por Franchini y agarró piedras, cuando intenté hacer marcha atrás, un vehículo Agile me obstaculiza la visión. El tipo se fue hacia la zona del Parque Infantil y ya no lo pude seguir porque estaba en contramano. Me dijeron que se había subido a ese mismo vehículo Agile», añadió.

El damnificado afirmó que por fortuna no fue víctima de robo ya que «no le dió tiempo» al delincuente, pero que éste revolvió todo dentro de vehículo»como si nada».

La denuncia fue radicada.