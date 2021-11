“Estábamos todos felices y no veíamos la hora de que nos dieran el premio»

A mediados de octubre, las autoridades locales lanzaron el concurso “Bandera de Fin de Ciclo” destinado a todos los alumnos de último año del secundario de la ciudad. Se trató de una propuesta para que los estudiantes puedan crear una enseña que los represente como grupo. La consigna consistió en diseñar la bandera y enviar una foto con todos los integrantes presentes en ella. Una vez recibidas todas las imágenes, se hizo una votación por redes sociales. El curso más votado recibiría un premio de $150.000 para su fiesta de egresados, viaje o evento.

El concurso fue ganado por los alumnos de séptimo año del Instituto Agrotécnico Padre Domingo Viera. Todo Pasa se comunicó con Ramiro Torres, uno de los alumnos del último año del colegio, quien habló sobre esta experiencia. “Nos llegó la noticia de que había un concurso que hacía la municipalidad de que había que presentar las banderas. Nosotros estábamos en el campo y teníamos la bandera ahí. Aprovechamos y nos sacamos la foto con todas las herramientas que usamos día a día en el colegio y nos postulamos. La Fundación EFFETÁ nos prestó un dron para sacar la foto”.

En un principio, el concurso era liderado por uno de los cursos de El Obraje, pero luego los chicos del Padre Viera los superaron por 200 votos. “Íbamos cabeza a cabeza hasta que hicimos campaña en páginas de agronomía y nos ayudaron desde todo el país. Ya teníamos una página en Instagram de la promo 2021 de agronomía y desde esa cuenta, les pedimos a gente conocida en el ambiente y con muchos seguidores, que nos ayudaran compartiendo la imagen”.

El resultado final fueron 4500 votos recibidos para los alumnos del Instituto Padre Viera, haciéndolos ganadores del premio de 150 mil pesos. Además, para aquellos cursos que confeccionaron su bandera, recibieron 50 mil, y para los que no, se destinaron 30 mil pesos para ayudar en la fiesta del egreso. Sobre lo vivido en ese momento, Ramiro dijo: “Estábamos todos felices y no veíamos la hora de que nos dieran el premio. Como el instituto siempre organiza campamentos y por la pandemia no se pudieron hacer, nuestra idea es hacer este campamento e ir a algún lado, todos los alumnos de séptimo. Algo de ese dinero también irá para la fiesta de egreso”.

Fiesta Bresh

Con respecto a la jornada organizada por el municipio para agasajar a los alumnos que terminan de cursar el secundario este año y también para los que terminaron el año pasado, Ramiro expresó que la pasaron muy bien. “Bailamos y nos divertimos. La cosa es ir a divertirse. Estuvo muy buena la música. Estábamos en grupos, pero había protocolos con policías y Defensa Civil. Estaría bueno que lo repitan para las próximas promociones”. Por su parte, Pablo Soler, Secretario de Gestión, Deportes, Cultura y Turismo, comentó que la fiesta se desarrolló con éxito. “Los chicos lo hicieron de la mejor manera. Es realmente para aplaudir el comportamiento de los jóvenes. El espacio del parque del Sierras es muy amplio y estábamos seguros de que iba a poder contener a los 3000 adolescentes convocados. Se trabajó en conjunto con defensa civil para cumplir con los protocolos. No sabemos si va a quedar fija la Fiesta Bresh, pero puede ser una fecha que se agregue a los festivales”.