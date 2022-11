Tajamar Group: «Estoy muy feliz de que finalmente se haga justicia»

«Estoy muy contenta y muy agradecida a la 88.9 por la colaboración y a la justicia por actuar rápidamente» expresó Marcela Gómez, en el aire del programa «Todo Pasa» de FM 88.9.

La mujer agregó que hay entre 20 y 30 damnificados en toda la provincia -si bien hay una decena de denuncias en la justicia- : «Se hizo efectiva la detención, ahora debemos esperar que el proceso siga y ver si podemos recuperar lo que se perdió».

La víctima detalló que los detenidos son quienes «ponían la cara de la empresa, quienes gestionaban y recibían el dinero y los autos. Debe haber más gente atrás, la investigación seguirá y se verá».

«Desde el día que me enteré, mucha gente se puso en comunicación conmigo. Gracias a toda esa información que aportaron y a que el Doctor Zárate unificó las causas, se pudo actuar más rápido» explicó Gómez.

Sobre su caso, detalló: «Yo andaba buscando un vehículo, me mostraron un auto en una concesionaria, luego me llevaron a la oficina en calle Urquiza, me hicieron los papeles, entregué el dinero y después cerraron la oficina y nunca más me pude comunicar con ellos. Les di 2900 dólares y quedaban 400 mil pesos para que me entregaran el rodado».

Con respecto a los otros, contó que en algunos casos se acercaron a su casa, algunos tienen documentos reales y otros apócrifos. «Hay dos o tres personas a quienes les devolvieron el dinero, muchos no se enteraron porque no saben manejar las redes».

Gómez también aseguró que había un tercer denunciado, quien se habría quitado la vida a principios de agosto pasado.

Finalmente, concluyó: «Es un mimo a tanta cosa que sucede. Ahora empieza este proceso para saber dónde están esos bienes. Para mí es una asociación ilícita, me llama la atención que buscaran personas grandes, con problemas de salud, para que les costara seguir un proceso judicial o denunciar».