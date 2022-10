Estafas telefónicas: se multiplican las víctimas a nivel local

Susana se comunicó con este medio para relatar su desgracia: sufrió una estafa telefónica y quiere advertir al resto de la comunidad.

«Ayer recibí un llamado de un número del gobierno, de Desarrollo. ´Buenas tardes, me llamo Matías´ y me dice que tenía un dinero para cobrar a mi cuenta. Le respondo que me parecía raro, que nadie me ha avisado, que si es por ANSES, si es un IFE o que porque yo no esperaba nada en mi cuenta de banco Santander» comenzó su relato.

«Entonces me dice que va a hacer la transferencia y me pide los datos. Pasan las horas, me vuelve a llamar. Me dice que sin querer, depositó dinero demás. Me implora, muy simpático, porque así son los empleados de Desarrollo Social ya que tengo un hijo con discapacidad y siempre trato con ellos. Que con toda la caridad de Dios que se lo devuelva, entonces me extrae 20 mil pesos» continuó.

La víctima narró que hoy fue al banco y que tiene la tarjeta bloqueada. Allí le confiaron que no ha sido la única y a otros le sustrajeron entre 70 y 80 mil pesos. En Tribunales le solicitaron el nombre completo del interlocutor, matrícula y el saldo en su cuenta.

«Soy una persona humilde, vivo de mi trabajo. Soy recibida en gerontología y cuido adultos mayores desde hace 15 años. Sólo quiero advertir a los vecinos que tengan mucho cuidado. Sobre todo con los adultos que no sabemos usar internet. Esto te lastima, te perjudica. Nunca pensé que me iba a pasar a mí» concluyó Susana.