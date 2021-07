En virtud de las realidades plasmadas por las diferentes asociaciones ya sea las personas no binarias o con discapacidad, la concejal Anemi Busse del bloque Hacemos por Córdoba presentó al Concejo Deliberante un debate que busca tratar el tema de los Baños Universales. “Hay una realidad donde los bares y restaurantes no tienen los baños cien por ciento adaptados. Estamos en el siglo 21 y necesitamos descartar todo lo que sea discriminación“, expresó la edil.

“El baño hombre/mujer fue realizado en el siglo 19 por el tema de discriminación de género. Hoy tenemos otras problemáticas, tenemos personas no binarias, trans, en definitiva personas. Una vez que se transforme en ordenanza, cada comercio gastronómico, cine, teatro, y demás locaciones con afluencia de personas, deberá adaptar su espacio para hacerlo más inclusivo” explicó la munícipe.

La propuesta en cuestión fue presentada ante la Comisión de Obras Públicas con el motivo de invitar a diferentes referentes y a aquellos que poseen un conocimiento más preciso sobre el tema en cuestión para poder plasmar esta problemática y darle una solución. La concejal Busse comentó que se encuentra trabajando en este proyecto desde hace un año y medio, pero que por problemas para resolver el aspecto técnico, no fue presentado. “En su momento lo planteé en ambos bloques, y Marcelo Jean me dijo que me ayudaba con eso y conjuntamente lo fuimos armando. Si bien tenemos ideologías diferentes, ambos queremos proyectar para la ciudad. Tenemos una necesidad real, es imperante crear una verdadera ciudad inclusiva”, manifestó Busse.