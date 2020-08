“Estamos haciendo un reclamo con distintos barrios porque el problema excede a Villa Camiares”

Son varios los reclamos que en los últimos días giran en torno a los excesivos montos de las boletas de EPEC. Hablamos de facturas verdaderamente exorbitantes en las cuales hay usuarios que pagaron 2 mil o 3 mil pesos el mes anterior y ahora les llegó un monto de 16 o 17 mil pesos.

En este marco, tal y como RESUMEN lo había anticipado, varios barrios se agruparon para hacer un reclamo masivo ante EPEC a fines de que el ente de energía provincial explique el por qué de estos abultados montos. En diálogo con la 88.9, Alma Mondaini, referente de Villa Camiares se refirió a la juta de firmas que al respecto hicieron en la tarde de ayer, para hacer una presentación oficial ante las oficinas de EPEC.

“La verdad es que es un problema que excede a Villa Camiares, por lo cual empezamos a estar en contacto con otros centros vecinales y estamos haciendo un reclamo con distintos barrios. Hablamos de vecinos a quienes les llegaron dos boletas de 16 mil pesos, es una locura”, inició Mondaini, quien reconoció que al principio creyeron que se trataba de casos muy puntuales, donde alguno tenía un problema particular respecto al consumo y demás pero que luego se dieron con que era algo un tanto más general que afectaba a muchos.

“La gente debe saber que nos ampara una ley y tenemos derecho a que nos expliquen como corresponde que nos están cobrando. No solo estamos con el tema de las firmas, sino que además cada usuario está identificado para que desde EPEC sepan cada situación. Estamos verdaderamente preocupados porque se habló de un congelamiento de tarifas que claramente no se cumple y porque detrás de cada reclamo hay una familia y no todos le pueden hacer frente a esos montos. Minimamente es el derecho a la información correcta lo que necesitamos”, agregó la vecinalista quien además calificó de “deplorable” el servicio de Epec en la ciudad.