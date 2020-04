“Estamos mal acostumbrados queriendo que Nación y Provincia siempre nos asistan”

En la mañana de hoy, en una entrevista exclusiva con Todo Pasa por la 88.9, el Jefe Comunal del Valle de Anisacate, Jorge Merlo habló de todo un poco, focalizando en la complicada situación económica que atraviesan las distintas comunas del corredor de Ruta 5.

“En situaciones normales las comunas estamos complicadas desde hace muchísimo porque el censo no se ha actualizado entonces la coparticipación es muy poca en relación al ultimo censo que se hizo y todo parte de ahí. En la última elección votaron alrededor de 1120 o 1130 personas pero viven alrededor de 1800; de todos modos tenemos muchas expectativas desde lo constructivo en cuanto a la pandemia e insisto en que no hay que subestimarla. Esto no es joda “, expresó Merlo.

Sobre el ida y vuelta con el vecino

El jefe Comunal enfatizó además en la necesidad de que los funcionarios puedan asistar a los vecinos en lo que más puedan, entendiendo que su rol es sobre todo un rol social. “Yo hablo permanentemente con el jubilado, con el que necesita contención o los que llegan a nuestra localidad. Como funcionarios estamos en riesgo permanente porque tenemos que andar pero yo siempre digo que la función nuestra es una función social y el que no lo entiende así que se vaya a su casa. Me gustaría poder darle un bolsón a todos los que están pasando una necesidad, al albañil, al que corta el pasto y hace un mes que no trabaja y demás pero lamentablemente no puedo asistir a todos porque los recursos no alcanzan“, sostuvo Merlo y agregó: “Nosotros estamos mal acostumbrados porque queremos que la nación y la provincia siempre nos este asistiendo pero nosotros tenemos un presupuesto y una recaudacion y ante situaciones como esta tenemos que tener algo. Es cierto que ambos tienen que darnos una mano pero tanto Nación como Provincia deben asistir a un montón de gente y tampoco les alcanza”.

Sobre el inoportuno paro de transporte

Al igual que otros jefes comunales, Merlo se refirió al prolongado para de transporte interurbano y sin titubear arremetió contra los empresarios. “Hay muchos empresarios que en este contexto se han comprometido, entonces como puede ser que las empresas de transporte no lo hagan. Yo la verdad no se cual es el problema que tienen pero el compromiso debe ser de todos. Acá tratamos de ayudarnos entre todos y muchos vecinos se han solidarizado llevando a otros a la ciudad pero por el tema de los controles policiales tampoco se puede hacer mucho“, explicó.

Y los controles policiales…

“También es verdad que depende el policía que te toque pasas o no y no debería ser así. Muchos saben del certificado unico otro te piden una constancia, otros te revisan los vehículos. Fue algo que hablé con el Jefe Policial, que todos los efectivos deben entender y llevar adelante el mismo protocolo, si alguien sale a Alta Gracia es porque lo necesita; yo entiendo los controles pero hay que ser un poco más flexibles“, sentenció.

La “avivada” en la venta de vacunas tampoco pasó desapercibida por el mandatario del Valle de Anisacate: “No hay vacunas para las Comunas, por ejemplo la de los afiliados del Pami. Pero si las venden. O sea hay algo que no está cerrando, para las comunas no hay pero en las farmacias las venden, ¿cuál es el mensaje entonces?“, culminó.