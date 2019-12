Desde hace tres días la Justicia local busca incesantemente a Juan José Retta, un cuidador de motos de 64 años oriundo de Bº Sur quien se encuentra desaparecido, al menos, desde hace aproximadamente tres semanas.

La situación se torna desesperante para familiares y cercanos porque aún no hay novedades sobre su paradero y tampoco pistas firmes. En tanto, en el día de ayer, la fiscalía de I instrucción ordenó la búsqueda provincial y nacional del hombre, con la intervención de personal de protección de las personas y, desde hoy, la División Canes.

“Estamos manejando varias hipótesis y reconstruyendo los últimos momentos que lo vieron. En la denuncia el familiar manifestaba que hacía tres semanas que no lo veía y por ahí pasaba bastante tiempo que no se lo veía, pero no tanto entonces estamos tratando de armar un rompecabezas, en función de que algunos dicen que lo vieron con unos amigos, otros creen que puede haber tenido un accidente; entonces se está trabajando en un espectro bastante amplio“, indicaron fuentes cercanas a la investigación a RESUMEN.

Sobre la vida de Juan José, alias “tocho” se supo que al parecer no tiene un domicilio estable y que parte de su vida estuvo alejado de sus familiares. Incluso con algunos de ellos mantenía contacto y con otros no. Una persona un tanto solitaria, si se quiere.

Lo buscan en Hospitales, comisarías y hasta el las Sierras

Desde la Justicia aseguraron además, que ante las múltiples hipótesis que hay en torno a su búsqueda, se están relevando nosocomios en Alta Gracia y también en Córdoba. Como así también en distintas comisarías, en el caso en el que pueda estar o haber estado privado de su libertad.

“Estamos trabajando primero en Alta Gracia y en los alrededores porque también solía dirigirse hacia la zona de las Sierras, como no tenia un asiento fijo, entonces está trabajando mancomunadamente la gente especializada en la materia, junto con el revelamiento de las cámaras, desde la última vez que se lo vio“, concluyeron.

Por otra parte, esta mañana se conoció la muerte de Victor Retta, reconocido artista de la ciudad y hermano del desaparecido quien estaba internado desde hacía varios días en un nosocomio cordobés, tras sufrir un severo traumatismo de cráneo cuando cayó de una escalera mientras trabajaba.

(Si lo viste o tenes alguna información comunicate con el 101)