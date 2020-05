“Estamos trabajando para unir a esta Villa, basta de grietas, las grietas no suman”

A raíz de las fuertes declaraciones de la Tribuno de Cuentas de Villa la Bolsa, Liliana Flores, quien entre otras cosas denunció que el ejecutivo liderado por Verónica Diedrich no les permitía ejercer “el labor para el que fueron elegidos”; desde la Comuna vecina rápidamente salieron a emitir un comunicado desmintiendo estos dichos, asegurando que “los dichos vertidos no coinciden con la realidad”.

“Mediante resolución nº 13/2020 se dispuso un lugar propio para el Tribunal de Cuentas, ya que ellos no querían sesionar en la biblioteca y porque justamente la documentación pública que deben controlar no puede sacarse de la sede comunal, mal entonces pueden decir que no se les ha permitido ejercer la función por la cual han sido elegidos, por lo contrario, se los ha invitado a participar, primero a través de mail y luego de manera presencial, no obteniendo más respuestas que notas emitidas por el Tribunal de Cuentas donde refieren que no se presentarán por no contar el lugar dispuesto con las medidas sanitarias, sin ni siquiera haber venido a ver la sala dispuesta para ellos. En consecuencia y conforme lo expresado reiteramos públicamente que se encuentra a su disposición la documentación en sede de la comuna para ser visados por nuestro órgano de contralor”, concluye el comunicado emitido desde la Comuna.

En ese contexto, RESUMEN obtuvo la palabra de la Jefe Comunal quien se mostró en descontento con los dichos de la integrante de su mismo núcleo político y expresó: “Estamos trabajando para unir a esta Villa. Desde que asumimos venimos trabajando, pensando en los vecinos de nuestra Villa y no es momento para grietas, ni para diferencias, es un momento para construir en conjunto, basta de grietas, ya vimos que no suman”, inició.

Respecto a los dichos de la Tribuna de Cuentas, Verónica agregó: “Eso que se dijo, no es así. No es cierto que no se les permite sesionar ya que se han enviado varias notas que obran suscriptas por la presidenta del Tribunal de Cuentas en donde se los invita a retomar sus tareas en una sala dispuesta a tal fin y con las medidas de seguridad pertinentes. Siempre se ha trabajado en conjunto para brindar transparencia a los actos de Gobierno”, concluyó.