«Este es un álbum que nos debíamos con Lito Vitale»

Durante la mañana de este martes, Juan Carlos Baglietto, quien es histórico músico del rock nacional, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», adelantó lo que será el show de «Ahora Rock», el álbum que va a presentar junto a Lito Vitale el próximo 18 de octubre en el Cine Teatro Monumental Sierras: «Ya hemos estado por Alta Gracia en anteriores oportunidades, y lo que me acuerdo es que nos trataron re bien. Dentro de unos cuantos días vamos a estar por ahí, mostrando un show con un repertorio nuevo y que incluye un álbum que todavía no salió, pero que hemos grabado y se llama “Ahora, Rock”. Este es un álbum que nos debíamos con Vitale, con quien andamos de aquí para allá hace más de 33 años».

«Tiene que ver con la música de nuestros orígenes: cuando pudimos elegir, elegimos el rock en castellano. El show incluye las canciones de ese álbum, y una sección de tangos a nuestro modo y algunas de las canciones que nos vienen acompañando desde siempre. Ya es una constante en nosotros la diversidad, y en este caso con una banda de lujo, con dos de nuestros hijos, una sección de vientos que suena super lindo. Estamos muy contentos», dijo.

En cuanto a la relación con el público, Baglietto expresó que «Nosotros creemos en la constancia. Estamos muy agradecidos para/con la gente, que es la que nos anima y permite seguir generando cosas, después de tanto tiempo. Estamos muy agradecidos porque a través de todos estos años, ha habido gente talentosa que no los acompañe todo el camino. En ese sentido, somos unos agraciados. Cuando uno tiene coincidencias básicas y elementales tanto arriba como abajo del escenario, es bastante fácil ponerse de acuerdo. Nos seguimos eligiendo, nos proponemos cosas que nos mueven, y es realmente maravilloso».

En base a tocar con dos de sus hijos, Juan Carlos comentó que «No solo son nuestros hijos, tocan con nosotros porque son grandes músicos. Aparte de que ellos también aportan lo suyo. Hay una retroalimentación que tienen ellos que son más jóvenes: Jano tiene 18 y Julián tiene 34. Ellos aportan visiones distintas y eso es muy útil. Cuando nos vamos de gira, nos llevamos una parte de la familia con nosotros. Está buenísimo, y compartimos mucho, somos muy felices de gira».

«No me veo haciendo otro género. No todos tienen esa sensibilidad artística. Hay códigos particulares de cada género. Aparte no me sentiría cómodo, porque no es el terreno habitual en el que me pueda manejar y me parece un oportunismo de mi parte. Es generacional», dijo el músico.

«“Ahora, Rock” son canciones que tienen que ver con autores que nos dieron el empujón para haber llegado hasta acá. Son canciones que escuchamos cuando arrancamos con todo esto. En el 85, hice un disco que tenía algo que ver con este, que eran versiones del lado B. Esto es un poco de tomar la revancha de cuando empecé. Nosotros no venimos del tango, venimos del rock. Esto es una vuelta a nuestros orígenes, nosotros tenemos una actitud rockera en lo que hacemos. Estamos soldando está cuenta pendiente», finalizó.