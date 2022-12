“Este proyecto que representamos ha cambiado la vida de las 427 localidades de Córdoba”

La ejecutiva municipal de la localidad de Despeñaderos, Carolina Basualdo, visitó hoy los estudios de la 88.9 donde dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre cómo se encuentra hoy el pueblo vecino, y también sobre la coyuntura provincial en torno a las elecciones del 2023. “Estamos contentos de avanzar en diferentes proyectos desde lo productivo, desde lo sustentable, acompañando el progreso con el trabajo. Queremos iniciar el Parque Industrial. Hay una empresa que construirá la primera planta biodiesel en Despeñaderos donde trabajarán 15 personas”, comentó Basualdo. Dentro de las obras que se encuentran en proceso y otras que han tenido gran relevancia dentro de la población, se encuentran la obra de gas natural, cuyo inicio será para febrero-marzo; el nuevo jardín de infantes, que aún no se ha inaugurado, junto a la escuela PROA; el Plan de Vivienda Semilla, donde terminarán 49 viviendas, con mano de obra local, y corralones locales. “Promovemos la economía local. Estamos haciendo 13 plateas más. Para febrero, marzo haremos otras 16 más. Los vecinos entendieron que su aporte ayuda a que otros también puedan acceder”, expresó la intendenta.

La gestión de Despeñaderos también apunta al sector productivo y académico, donde, en palabras de Basualdo, el modelo cordobés de Juan Schiaretti es trabajar con la academia en el territorio. “La UNC trabaja con los comerciantes y con el sector agricultor. Es pensar en función de lo que necesita el vecino, promoviendo espacios de formación con una posibilidad real de trabajo”. Dentro de esta temática relacionada al cultivo, y más precisamente a la floricultura, se hará el primer invernadero modelo, relacionado tanto a lo productivo como también lo turístico, para que los visitantes puedan hacer recorrido. “La educación creo que es el camino. José Manuel De La Sota decía que era el camino para la justicia social. Queremos armar un proyecto con los jóvenes que se egresaran como desarrolladores. Hay 130 programadores en toda la provincia. Nos gustaría sumar a los jóvenes IPEM 82, que tienen especialidad en Programación y darles herramientas, coordinarlos con las empresas. Estamos trabajando con Anisacate sobre Economía del Conocimiento para que puedan capacitarse allí. También con SANTEX generaremos programa de capacitación con ellos 2023, nucleando al sector público y el privado. A su vez, tenemos pensado un programa municipal de empleo coordinada con la Facultad de Agronomía, con una diplomatura certificada por la UNC”.

Relacionado a lo turístico, continúan los proyectos de festivales en el lugar, con el objetivo de promover la economía local, con food trucks, y diferentes ofertas para el visitante. Este 2023 traerá la 3° Noche de los Mercados el día 14 de enero, organizado en conjunto con el Centro de Comercios, con shows en vivo; mientras que los días 20 y 21 serán los carnavales, con la participación de Q’ lokura, La Monada y Magui Olave. A su vez, estará Viví Despeñaderos, donde aún está pendiente de confirmar su actuación el Indio Lucio Rojas y también habrá una sorpresa.

Con respecto al ámbito político provincial, ya con un candidato definido por parte de Hacemos por Córdoba, que es Martín Llaryora, Basualdo dijo: “Tenemos que seguir pensando de qué manera va a seguir creciendo el departamento y Córdoba. Llaryora seguirá transformando a Córdoba, con estas nuevas ideas de la Economía Circular. La ciudad estaba detonada y él la ha transformado. Los cordobeses han vivido esta transformación de este proyecto político que es el de HXC, en cosas cotidianas: agua, gas, escuelas Proa, rutas, conectividad. Es una realidad tangible. Este proyecto que nosotros representamos ha cambiado la vida de vecinos de las 427 localidades de Córdoba. Se trata de hablar menos y hacer más, los otros que se paseen por los canales de televisión. Otras regiones ven a Córdoba como el modelo para la Argentina, me encantaría traspolar este modelo al nacional”. A nivel local, la intendenta confirmó que será candidata nuevamente para el ejecutivo municipal en el 2023.

En cuanto al encuentro de Llaryora con el ex presidente Mauricio Macri, y de los consensos y desacuerdos entre los diferentes sectores políticos actuales, Basualdo declaró: “Hoy la sociedad política tiene que tener la madurez para dialogar. No me asusta que Macri dialogue con Llaryora, y no debería asustarme si Santos es el vice. Ver al otro como un enemigo no va más. Hay que reprensar qué necesita Argentina o Córdoba hoy, no pensar si estas de un lado o del otro de la grieta, es generar puentes, como decía DLS. Deberíamos tener un poquito de previsibilidad para saber si una PyME puede dar el salto o si podemos instalar el Parque Industrial y para ello debemos hablar con los empresarios quienes no son el enemigo. Argentina necesita que generemos acuerdos para que el país pueda crecer. Es una política vieja ver al otro como un enemigo. Yo hablo con intendentes radicales, pensamos distintos pero podemos aprender del otro”.

Con respecto a los acuerdos políticos a nivel nacional y los posibles candidatos para ocupar la presidencia, la referente del PJ cordobés expresó: “Me preocupa estos modelos agrietados, ninguno de los dos me representa. En lo personal me encantaría una tercera propuesta. Juan Schiaretti sería un gran presidente, federal, promueve el trabajo entre varios sectores privados y públicos. En este espacio político, representamos este modelo que inició José, siguió Juan y estoy segura que Llaryora lo seguirá. Nos une transformar la vida de los vecinos”.