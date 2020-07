“Esto me cayó muy mal, para mí mi hijo no se suicidó”

Recientemente, la Justicia federal dio por cerrada la causa de la investigación por la muerte del policía Juan Alos. Ocurrida en diciembre de 2013, en lo que para muchos fue un contexto bastante confuso.

Alós fue encontrado muerto aquel día en el interior de un automóvil Renault Clio, sobre el kilómetro 4 de la ruta S-271, cerca de la localidad de Falda del Carmen. El policía, que era buscado desde el día anterior, sostenía en su mano derecha una pistola, y en el piso del rodado había una vaina servida, de arma reglamentaria. Para el fiscal de la causa, hoy retirado, Emilio drazile, no había dudas de que se había tratado de un suicidio pero la familia nunca creyó en esa hipótesis y sostenían un homicidio.

Hoy, siete años después, y tras esta novedad, RESUMEN volvió a dialogar con Norma, la madre del ex agente de drogas peligrosas, quien con la voz quebrada dijo sentirse “peor que antes”.

“La verdad es que esto me cayó muy mal, el tiempo pasó pero esperaba otra cosa. Para mi mi hijo no se suicidó. Revivir todo es doloroso pero hubo muchas cosas raras en el caso”, expresó la mujer quien a la vez remarcó que para ella su hijo no se suicidó.

“El hecho de que hayan lavado el auto, fue lo más raro, cómo se manejaron desde el principio. Siempre tuve dudas, para mi no fue un suicidio”, cerró Norma.

Cabe recordar que Roxana Luna, viuda del policía, había asumido la querella patrocinada por el mediático abogado Carlos Nayi, quien logró incluso imputar al ex fiscal Emilio Drazile por ser presunto responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público, considerando que el letrado había accionado erraticamente en la escena del hecho.

Hoy, con esta determinación, el fiscal Bustos Fierro argumenta que Alós “provocó voluntariamente su propia muerte, sin haber sido instigado a realizarlo ni haber recibido ayuda alguna de terceros”. Sin embanrgo, Norma su mamá, no cree en ello.