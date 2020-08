Más temprano, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Solange Musse, esta joven que padecía de una enfermedad terminal, cuyo caso se hizo conocido cuando el COE central le negó a su padre ingresar a la Provincia para compartir con ella sus últimos días.

El pedido era claro: ver a su padre y “poder darle un abrazo”. El hombre viajó miles de kilómetros desde la provincia de Neuquén y aquí se encontró con un cerrojo que le impidió cumplir su objetivo, por lo que decepcionado, debió emprender el regreso. (Nota relacionada)

Este mediodía y quebrado por el dolor, Pablo habló telefónicamente con medios provinciales y anticipó: “Esto no va a quedar así”. “Ya tengo todos los permisos que me pedían estos HDP, todo me dio negativo. No me dejaron ver a mi hija, esto no va a quedar así”, expresó.

Al momento se desconoce si velarán los restos de Solange o no. Por lo pronto Pablo podría ingresar a la ciudad aunque, claramente, el contexto no sea el mismo.