Estos son los horarios de verano en los distintos dispensarios de la ciudad

La Secretaría de Salud, Desarrollo y Equidad de Alta Gracia informa a los vecinos los nuevos horarios de atención de los dispensarios municipales, de acuerdo a la temporada verano. El siguiente cronograma comenzó a regir desde ayer.

• Disp. Nº 1: Anacleto Oviedo. 25 de Mayo 1300. Bº Villa Oviedo. Horario de Atención: 7 a 13 hs.

• Disp. Nº 2: Paraguay y Ema Ceballos. Bº Córdoba. Horario de Atención: 7 a 13 hs.

• Disp. Nº 3: Ramón Carrillo. Urquiza 358. Bº Sur. Horario de Atención: 6 a 13 hs. (A partir del lunes 13/12 hasta enero inclusive)

• Disp. Nº 4: Francisco Lorusso. Matienzo s/n. Bº La Gruta. No atenderá al público durante el mes de enero.

• Disp. Nº 5: Juan Ledesma. Rivadavia 985. Bº Don Bosco. No atenderá al público durante el mes de enero.

• Disp. Nº 6: Dr. Emilio Sánchez. Calle 9 s/n. Bº Pque. San Juan. Horario de Atención: 7 a 13 hs.

• Disp. Nº 7: Int. Juan Constantini. Gob. Zanichelli s/n. Bº Sabattini. No atenderá al público durante el mes de enero.

• Disp. Nº 8: Dr. J. Barrientos. Int. Molinari y B. Blanca. Bº P. Virrey. Horario de atención: 7 a 13 hs.

• Disp. Nº 9: Enf. Pintos. Fcio. Varela esq. Vicente López. Bº Liniers. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 13hs.

• Disp. Nº 10: Valle Buena Esperanza al lado del Colegio. Horario de Atención: lunes y jueves 7 a 13 hs.

• Disp. Nº 11: Dr. Manuel Frías. Int. Peralta 546. Bº Cámara. No atenderá al público durante el mes de enero.

• Disp. Nº 12: Dr. Faustino Tronge. Paravachasca s/n. Horario de Atención: 7 a 13 hs. (A partir del 24/01 al 04/02 permanecerá cerrado)