“Estoy cumpliendo estrictamente con la cuarentena”

Luego de dirigir la apertura de Colectividades 2019, Carlos “Curro” Bossi, talentoso y reconocido bailarín, profesor y coreógrafo local, partió hacia París donde empezó una gira que duró dos meses, la cual hace todos los años de la mano de la reconocida bailarina y coreógrafa María Rosa Hakimián.

Durante su estadía brindó clases magistrales y participó de numerosas espectáculos de tango. Hace seis días regresó al País.

A través de las redes social aseguró que tomó todas las medidas necesarias: “No estoy realizando ningún tipo de actividad fuera de mi domicilio particular, y no he tenido ni contacto con mi familia desde que llegué”.