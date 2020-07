“Estoy muy contento por este enorme voto de confianza por parte del Intendente”

Este domingo, el Intendente municipal Marcos Torres mantuvo una reunión con su nuevo equipo de gobierno de cara a los nuevos planes de gestión.

En ese marco, al término de la misma, RESUMEN dialogó con el flamante Secretario de Gobierno Ivan Poletta; quien está próximo a tomar la posta de dicha área municipal, dejando el espacio de Servicios Públicos en manos de su par Pablo Ortiz.

“Estoy muy contento por este nuevo desafío que me toca encarar en la Municipalidad de Alta Gracia. Es un voto enorme de confianza por parte del Intendente que me tenga en cuenta y que me haya pedido que me haga cargo nada mas y nada menos que de la Secretaria de Gobierno, un cargo con una connotación política muy fuerte” expresó entusiasta Poletta.

A su vez, el funcionario aclaró que continuará al frente de Obras Públicas pero aseguró que el nuevo rol le traerá nuevas responsabilidades. “Yo continuaría con obras publicas, sumado a otras áreas que se me van a agregar en virtud de esta secretaria de gobierno, y estaría dejando servicios públicos en manos de Pablo Ortiz, quien consideró que llevó adelante la administración del COE regional de manera muy correcta y se suma al equipo de gabinete y estoy seguro que lo va a hacer de la mejor manera”.

Respecto a los pormenores de su nueva función, Poletta dijo aún desconocerlos y que deben todavía “terminar de redondear algunas cuestiones”; así mismo, sostuvo que esta decisión del Intendente no es solo un avance en su carrera, sino en la gestión en si.

“Tuvimos que atravesar meses muy duros y dentro de lo que es la administración pública tambien lo hemos atravesado. Esta situación sanitaria nos ha golpeado a todos y relegado todo lo que teníamos pensado concretar. Pero somos optimistas y espero desde este nuevo lugar que me toca, poder aportar todo lo que haga falta para que esta gestión pueda demostrar lo que vienen demostrando” culminó.