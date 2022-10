Estudiantes de Río Cuarto derrotó a Riestra y pasó a los cuartos de final

Estudiantes vuelve a ilusionarse con subir a Primera, se sacó de encima al complicado Deportivo Riestra en Río Cuarto, y avanzó a los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a Liga Profesional. Instancia a la que accedía con el triunfo o el empate, por la ventaja que le otorga su mejor ubicación en la tabla. Y se impuso 1 a 0 por el gol de Marcos Arturia a los 27 del primer tiempo. En la próxima llave, el rival será Estudiantes de Caseros.

Adrián Peralta, arquero del Celeste, le contuvo un penal a Walter Acuña a los 10, en una jugada clave del partido. Estudiantes pasó al frente por el gol de Arturia, más allá de la protesta de la visita por supuesta posición adelantada. Y casi aumenta, por una cabezazo en el travesaño de Marcich. El propio volante salvó lo que era el empate, a los 40 del segundo tiempo y sobre la línea, ante un rival que terminó con 10 por la expulsión de Benítez.

El próximo escollo será Estudiantes de Buenos Aires, que el día sábado goleó a Chaco For Ever y llega en alza, con un Facundo Castelli (ex Instituto), versión goleador. También en Río Cuarto.

El Celeste terminó en sexto lugar y perdió un sólo partido de los últimos 19; mientras que Riestra, el equipo con más empates en el torneo (18, al igual que el descendido Sacachipas), se ubicó en el puesto undécimo. Ante Riestra, el DT Marcelo Vázquez dispuso que el goleador del equipo, Luis Silba, espere en el banco.

Ya clasificaron además Defensores de Belgrano, que dio el golpe al eliminar a All Boys con el 2-0 como visitante; Gimnasia de Mendoza, por el empate frente al Deportivo Morón 1 a 1, e Independiente Rivadavia, que eliminó a Almagro 2-1. En cuartos espera San Martín de Tucumán y en semifinales, Instituto.