Estudiantes de Río Cuarto juega su primera final por el ascenso

El conjunto cordobés será local hoy en su estadio «Antonio Candini» desde las 18,10 hs enfrentando a Deportivo Riestra por los octavos de final. El encuentro será televisado por TyC Sports. Esta instancia se juega a un solo encuentro, en el que el ganador pasará a cuartos de final. De haber empate, Estudiantes de Río Cuarto será quien avance, por haber finalizado con una mejor ubicación en la tabla de posiciones.

El Reducido se inició ayer, donde avanzaron a cuartos de final Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires, que derrotaron a All Boys y Chaco For Ever, respectivamente.

Los cuartos de final la disputarán los cinco clubes ganadores de octavos, más San Martín (T). Los mismos se reordenan nuevamente del 1° al 6° según la tabla de posiciones, y jugarán: 1° vs. 6°, 2° vs. 5° y 3° vs. 4°. En semifinales jugarán los tres ganadores de cuartos, más Instituto y volverá a reordenarse del 1° al 4° conforme tabla, jugando el 1º contra el 4º y el 2º contra el 3º.