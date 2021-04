Fue exitosa la pollada realizada por la Cooperadora del Víctor Mercante

El pasado fin de semana se llevó a cabo una venta de pollos por parte de la Cooperadora de la primaria Víctor Mercante, la cual obtuvo una recaudación de unos 32 mil pesos tras la venta de 135 pollos.

La misma se desarrolló en el Centro Vecinal de barrio Sabattini -ya que por protocolo no se puede hacer en la institución educativa- y las parrillas fueron prestadas por la Agrupación Gaucha Padre Buteler.

Con lo colectado, no se ha definido un objetivo fijo ya que “no es un año para encarar grandes proyectos. Por el momento se comprarán productos para la limpieza e higiene- que ya se compró dos veces en lo que va del año- y se ha incrementado el uso de estos elementos” explicó Stella Arnijas, integrante de la cooperadora.

Como anécdota, en la semana previa a la pollada, pasó Cacho Buenaventura por la puerta, preguntó cómo llegar a La Gruta y las mamás aprovecharon para pedirle que grabara un video invitando a colaborar con la entidad.

Arnijas, manifestó a RESUMEN DE LA REGIÓN: “Fue algo muy lindo porque pedimos el favor y no tuvimos que dar muchas explicaciones. Enseguida nos prestaron los elementos e incluso nos ofrecieron `darnos una mano´ cada vez que necesitemos, y me parece hermoso cuando se puede trabajar en conjunto, así es más fácil cumplir los objetivos: le demostramos a los niños que no hay que darse por vencidos, que hay que perseguir sus metas y es un excelente mensaje para los chicos”.