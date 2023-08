Facundo Torres: «Seguiremos trabajando para que Juan Schiaretti sea un actor importante de la política nacional»

El funcionario provincial Facundo Torres, pasó por los estudios de la 88.9 y dejó sus impresiones sobre las Primarias Simultáneas Obligatorias y Abiertas y sobre la presentación de las listas a nivel local.

A nivel nacional, «Milei la rompió y superó todas las expectativas, sin embargo Córdoba fue en donde menos capacidad electoral tuvo por la presentación de Juan Schiaretti. Es un fenómeno para analizar, es el voto bronca, de fastidio, voto desesperanzado en virtud de los errores cometidos por los dirgentes del estado nacional en las últimas decadas. Córdoba votó salir de la grieta, un 75% votó por fuera de la grieta, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria salieron terceros y cuartos» manifestó Torres.

«Milei propone medidas apocalípticas y disruptivas, como dolarizar la economía, eliminar el Ministerio de Salud, de la Mujer, el Banco Central. No estoy de acuerdo. Han sido medidas que vienen de hace mucho tiempo y que han llevado una madurez, no se puede destruir todo el sistema» agregó el ministro.

«Estoy contento en cierta medida, con los resultados obtenidos en Córdoba para Schiaretti, que obtuvo un 27,5% y quedó cuarto a nivel nacional. En el Departamento Santa María es donde consiguió mayor cantidad de votos y es porque hemos transformado la realidad de los vecinos del sector. Vamos a seguir trabajando para nuestro gobernador para el 22 de octubre» detalló sobre los resultados obtenidos por Schiaretti. «Hay que trabajar para él, para ampliar la cantidad de diputados, nos da potencia, hemos instalado el discurso federal: hace años no se hablaba de que en el AMBA se paga todo más barato. Hoy la agenda federal se ha instalado y necesitamos diputados que sigan metiendo esta agenda» agregó.

El legislador electo expresó que los representantes, tanto de Juntos por el Cambio como de Unión por Alta Gracia no obtuvieron buenos resultados ni en Alta Gracia, ni en el departamento ni en Córdoba porque sus estructuras los han desgastado, «descreen que Massa sea distinto a Cristina. Al que más le sacó Milei es a JPC. Y está todo potenciado por lo que pasó en la última semana. Es un voto bronca, un voto pasional, ambas estructuras van a tener que luchar para retener los votos de los candidatos que perdieron dentro de las PASO».

Sobre si se van a aliar con alguna otra fuerza en la contienda nacional, afirmó: «Veremos quien presenta propuestas como las nuestras -no subsidiar el desempleo sino el trabajo, respeto a las instituciones, federalismo-« y adhirió que «al grito del gobernador de Córdoba, se están sumando varios mandatarios».

Con respecto a la buena elección que realizó Schiaretti en el departamento, dijo: «Desde hace varios años el departamento acompaña este proyecto, la realidad es que estos dirigentes han transformado la ciudad y el sector. Ayer veía el reconocimiento de la gente, porque se han hecho varias obras en la zona: la urbanización de Ampliación Sabattini, la pavimentación de calle Monseñor Roldán, todo el ingreso norte, las rotondas, la canalización de calle Rossi. Y esto se hace en toda la provincia».

Bajando al nivel local y a la presentación de las listas para los comicios a intendente, opinó: «Estoy orgulloso de la lista de Marcos Torres…por supuesto fui parte de la conformación, pero es el sello de este proyecto. De Nápoli es empresario y docente, González referente de la cultura, Cugno, profesional y médico prestigioso, también hay mucha juventud en nuestra lista, con muchas ganas, parte de la militancia. Olsina que es abogada y un gran cuadro político a futuro, dirigentes con mucho peso, que vienen de las bases del peronismo, como Pablo Ortíz de Servicios Públicos y Duilio Silva de Desarrollo. Cada uno fue muy importante en mi estructura y en la de Marcos. También hay vecinalistas como Alma Mondaini y Giuliana Genna y jóvenes que entienden que la política es la forma de transformación. Para mí es una lista equilibrada con referentes de cada sector: empresarial, organizaciones sociales, juventud, militancia, referentes históricos… Marcos armará su campaña como él sabe, no vamos a salir a agredir ni a denostar, será constructiva».

En esta ocasión como en las otras, se cumplió el precepto de no repetir la lista de años anteriores: «Si vas para atrás, vas a ver que hay dirigentes que estuvieron pero le demos lugar a gente que no haya estado, grandes dirigentes que siguen trabajando como Agazzi, Caminada, Pérez, Mina, por ejemplo. Agustín Saieg, Manuel Ortíz, y Marcos Moreira están fuera, pero van a seguir trabajando».

En relación a la no presentación de candidatos por parte del kirchnerismo local, sentenció: «Se está terminando el kirchnerismo a nivel nacional y a nivel local se caen los referentes. Ideológicamente seguirán haciendo política, pero como sello político está en declive, el único que salio bien parado es Axel Kiciloff».

Sobre la no presentación, en particular, del legislador Walter Saieg, expresó: «Lo respeto en términos políticos, mi sociedad con él duró poco porque pienso muy diferente, no sólo en la definición de política sino con la forma de hacerla y soy una persona muy auténtica. Siempre digo que le saco el morbo a las elecciones. Saieg hace 5 elecciones que no trabaja con nosotros y desde hace tres lo hace para el Frente de Todos. Él tomó una decisión, creo que algunas cosas comienzan y terminan, hay ciclos».