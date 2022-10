Rere-elección: «El gobernador ratificó nuevamente que no sucederá»

Facundo Torres Ministro de Empleo y Formación, fue entrevistado por los comunicadores del programa matutino de FM 88.9, «Todo Pasa» y habló sobre su nueva función y su trabajo en la mesa chica junto al gobernador Juan Schiaretti.

Respecto a su rol dentro de la «mesa chica», declaró: «Estoy muy tranquilo, formo parte de la mesa política que la forman unos ocho o nueve referentes. Estamos trabajando para que Martín Llaryora sea el gobernador, me parece el más indicado. Sin embargo, no es el Gringo Schiaretti que sacó el 58% en 2019. Con respecto a mi futuro, lo que me depare, se verá. Lo que si entiendo es que para legislador, debemos llevar al que mejor mida».

Sobre la rere-eleccion: «Desde el gobierno provincial, nuestro gobernador no está de acuerdo con la modificación de la ley. Ayer lo ratificó nuevamente. Cuando me preguntan por la ´rere´ siempre les digo que fortalezcan al candidato que consideren adecuado, deben preverlo nuestros dirigentes ya que el calendario eleccionario se acerca. Lo que sucede en Tanti, deberá determinar la justicia si esta bien o no. Puede haber algún dirigente en el departamento que haga lo mismo».

Sobre Juan Schiaretti, y sus aspiraciones, contó «Juan dijo: ´tengo aspiraciones nacionales y voy a llegar hasta donde me dé el impulso. Es un quimera, es difícil. Esta avenida del medio que promueve, es el modelo que pregona también Manes por ejemplo, un diálogo entre varios espacios, que busca coincidencias, abrazando a todos. Nosotros lo estamos acompañando. Para el país sería impresionante tener a un presidente como Juan Schiaretti».

Presentación Programa de Inserción Laboral (PIL)

«Ayer fue un día muy importante, junto al gobernador Juan Schiaretti lanzamos el Programa de Inserción Laboral (PIL) que brindará 2000 nuevas oportunidades previendo una gran temporada turística y fuimos acompañados por muchos intendentes y jefes comunales» comenzó el funcionario provincial. «Las capacitaciones están destinadas a las áreas de gastronomía y turismo: se darán curso, por ejemplo de Gestión de Turismo Digital para las agencias, también de cocina, de servicio de bar, de mucameria, siendo un total de 100 horas de capacitación, más las horas de trabajo, cuyo contrato dura 12 meses» agregó.

Torres aclaró que los 2000 puestos son por sorteo y no están establecidas ciertas cantidades por ciudad. «Se trata de la novena edición, esta orientado a rubros determinados y además se dan capacitaciones que son de carácter virtual a través de la página del Campus Córdoba. Será en 14 ciudades turísticas elegidas ciudadosamente, buscando tambien los lugares donde hay CEDER» detalló el ministro.

Con respecto a su nuevo rol en el Ministerio de Empleo y Formación, expresó: «Es un gran desafío, lo asumí como tal, ya que actualmente uno de los grandes problemas, es la inseguridad y una de las formas de combatirla es generar empleo. Es un ecosistema totalmente nuevo, pongo absolutamente todo y de a poco me empiezo a sentir un poco más en tema».

«Tengo que articular con empresarios, con cámaras empresariales, me voy nutriendo y voy aprendiendo. Para mí ha sido un gran desafío, fue muy exitoso lo de ayer. Si los 2000 mil puestos se cubren rápidamente, el gobernador manifestó que se ampliarán los cupos» explicó.