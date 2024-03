Mauro Proto: “Los principales embajadores de la ciudad somos los vecinos”

Mauro Proto, secretario de Desarrollo Productivo y Deportes, está a cargo de una secretaría de amplio espectro que abarca comercio, industria, cultura, turismo y deportes, y que se encarga precisamente de articular todas esas áreas llevando adelante marcas como ‘Cultura Viva’ y ‘El Deportes es Prioridad’, que ya están consagradas en Alta Gracia. De visita por los estudios de Resumen de la Región y FM88.9, puso en valor las actividades que vienen promoviendo desde su cartera.

El secretario de desarrollo productivo valoró el desarrollo del parque deportivo que no solo sirve a la población de Alta Gracia sino que también genera un gran movimiento turístico al poder organizar y convocar eventos de peso provincial o nacional. “El deporte y el turismo van de la mano: Tuvimos la selección sub veinte de beach handball en Alta Gracia, también la selección de básquet adaptado femenino haciendo pretemporada acá. Aparte ya estamos organizando para el 7 de abril el campeonato provincial de ciclismo en ruta sobre el ‘camino del lechero’ y gracias a esto la federación Cordobesa nos puso en contacto con la Federación Argentina quienes nos propusieron hacer también, para la semana siguiente, el torneo nacional de ciclismo en ruta. Esta actividad moviliza cerca de setecientos corredores, y se empiezan a solicitar plazas para albergar a los comisarios deportivos y equipos técnicos. Todo esto activa no solo el alojamiento, sino que, al combinar el deporte y la industria del turismo, favorece a los comercios locales que tienen actividad como bares, restaurantes y negocios en general. En este contexto económico son estas las herramientas que el gobierno municipal puede poner en marcha para fomentar el consumo.”

Proto destacó que desde el inicio de la gestión, y en un marco nacional que había cambiado, desde su secretaría se manejaron con cautela, inclusive suspendiendo el festival Mionca, atentos a una temporada que sería atípica. “Colectividades cambió de formato, para adaptarse a la nueva coyuntura y fue un éxito, la gente respondió bien y a partir de allí se reformuló el mix público-privado para el próximo festival de Peperina, para poder desarrollarlo, y la perspectiva es muy buena” comentó al equipo de “Todo Pasa”

Sobre el área de cultura a su cargo, Mauro Proto recordó que Alta Gracia tiene una impronta cultural muy fuerte, y bajo el lema “Cultura Viva” se fomentan actividades como el tercer Encuentro Literario Cristina Bajo en desarrollo en estos días, encuentros musicales en el casco histórico de la ciudad, el programa ‘Conocé lo Nuestro’ que lleva a los alumnos de 4to grado a conocer los museos, los que también son protagonistas de ‘la Noche de Los Museos’, que “además de recibir al turismo, estimula al habitante de la ciudad a que conozca sus museos y ponga en valor el lugar en el que vivimos. Los principales embajadores de la ciudad somos los vecinos” comentó.

Proto consideró que “el comercio está en conflicto por la situación social y económica actual, pero además por una situación que arrastra desde la pandemia, donde la actividad cayó y los comerciantes tuvieron que sacar créditos y también despedir personal, es un sector golpeado que hay que tratar de acompañarlo” por lo que los esfuerzos están concentrados en favorecer las actividades deportivas y turísticas en la ciudad para ayudar a los comercios a recuperar su actividad.

El secretario comentó al terminar la entrevista que el festival Peperina es una marca consolidada como un encuentro gastronómico a nivel nacional, y es el plato fuerte en Semana Santa, promoviendo la actividad gastronómica y el consumo tanto adentro como fuera del evento. Al terminar la charla afirmó que “está muy instalada la marca, se ha hecho un trabajo durante mucho tiempo, y muy bien, porque hoy la gente quiere venir a participar, no solo público sino protagonistas que quieren estar en Peperina.”