Fake news sobre La Joaqui: no se va del país y denunció una campaña en su contra

A partir del resultado de las elecciones presidenciales del pasado domingo, que dieron como ganador a Javier Milei, generaron muchas noticias falsas en las redes sociales. Tal fue el caso de La Joaqui, quien se vio afectada a causa de mensajes que publicó una cuenta falsa a través de la red social X (Twitter).

Vamos a ponerle un poco más de detalle a esta situación. Joaquinha Lerena De La Riva, tal como se llama la cantante de RKT, se vio envuelta en una nueva polémica luego de que una cuenta de X que lleva su nombre, @LaJoaquiOficial, publicara un mensaje tras la victoria de Milei diciendo «Chau país».

Al enterarse de ese «bait», la también jurado de Got Talent Argentina (Telefe, a las 21.45) decidió tomar cartas en el asunto y comenzó a responderle a esa persona que se hizo pasar por ella: “Che, ¿podés dejar de usar mi identidad para tener difusión? Te lo agradecería y a los pelotudos que se creen que esta soy yo, por Dios, obstrúyanse. Yo jamás dejaría mi país. Amo mi tierra», escribió la cantante desde su cuenta de X, @medicenlajoaqui.

Además, la artista decidió lanzar un comunicado sobre lo que pasó en su cuenta de Instagram: «Gente les voy a pedir por favor que denuncien esta cuenta que no soy yo. Estoy cansada de que viralicen tweets que no me pertenecen».

«La cuenta mía está verificada y es @medicenlajoaqui y sin uso ya que la aplicación de Twitter la tengo desinstalada. Les agradezco si van a denunciar», agregó Joaquinha.

En otra historia de Instagram, añadió: «Con todo respeto, tienen que fijarse la información que difunden. Sean un poco más vivos. Hicieron tendencia en Twitter a una cuenta fantasma. Por Dios. Ni siquiera se toman el tiempo de buscar mis cuentas reales que están verificadas. Yo jamás dejaría mi país. Amo mi tierra. Algunos con tal de tener a quién bardear se suben a cualquier bondi».

Pero la cosa no terminó ahí, ya que La Joaqui continuó su descargo: “Llevo más de seis meses tolerando amarillismo y falsas noticias difundidas por personas que quieren hacerme mal, guardándome todo para mí, haciendo vista gorda porque a mí estas cosas no me gustan».

«Pero esta gente no se cansa. ¿Hasta qué punto? ¿Crear cuentas con mi identidad? Cuando alguien ya no tenga el alcance de manejarte a vos va a buscar manejar la manera en la que el resto te ve», denunció la artista.

«Les pido por favor, dejen de alimentar las mentiras. Violencia es mentir. El que elija no seguirme o no simpatizar conmigo, que sea por mí y mis acciones, no las que otros viralizan para tener sus 5 minutos de tendencia a costa de ensuciarme a mí. Gracias», finalizó.