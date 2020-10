En un nuevo paso por los micrófonos de la 88.9 y como cada viernes, el abogado Federico Bossi habló de la realidad política, social y económica del país en este marco de pandemia y criticó fuertemente las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional.

“Creo que tiene que formarse un comité de expertos, no de diputados. Expertos que sepan del tema y que marquen pautas de comportamiento y que no destruyan la economía. Las medidas que se tomaron son tomadas por gente idiota. Gente que ha trabajado toda la vida en el área de salud me han confesado

que todas las fechas (respecto a la pandemia) son truchas porque no hay un sistema de conteo oficial“, inició.

Consultado sobre los dichos de Ginés González García, en el cual el Ministro de Salud de la Nación basicamente responsabilizó a las provincias por no acatar las decisiones nacionales en cuanto al confinamiento, Bossi sentenció: “El barco se hunde y las ratas huyen. Él es el único responsable de articular un

sistema único de datos con las provincias. El inútil que lo único que combatió fue la abstemia. No se han mandado un error chiquito sino que significaron muertes, falta de trabajo; le han robado la dignidad a la gente

Llamaron a cinco expertos del país, entre ellos Pedro Can que es también el que se escapa y no se hace cargo de las consecuencias de sus decisiones. Él era el sostenedor moral de esta propuesta y no convocó a referentes de la salud a proponer ideas y aportes. Así mismo todo un equipo de buena gente que no son progresistas carteludos, trabajaron en darle salud respetando los derechos humanos de los menos favorecidos”.

Sobre las muertes por Covid en el país

“Fernández cometió un error fatal, festejó antes de que finalice el partido. Se presentaba como un ejemplo mundial y ahora somos un ejemplo de lo que se hizo mal. El error es más grave porque teníamos el diario del lunes. Esta destrucción económica tiene un desbarajuste institucional terrible, el dólar alto. No hay confianza en esta gente, es un valor demasiado alto e injustificable y ha generado una distorsión en los precios, nuestros precios que están regalados en el mercado mundial. Sería muy torpe agregarle a todo esto

una hiperinflación”, culminó el letrado.