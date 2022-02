FIFA impone severas sanciones a Rusia

FIFA emitió un comunicado en donde, la casa madre del fútbol anunció distintas sanciones a Rusia producto de su conflicto bélico con Ucrania.

La posibilidad de «determinar cualquier medida o sanción adicional, incluida una posible exclusión de las competiciones, que se aplicará en un futuro próximo si la situación no mejora rápidamente», por lo que una posible participación de la Selección en Qatar (debe jugar el repechaje) podría verse comprometida.

El resto de las medidas que comunicó la FIFA son las siguientes: “la asociación miembro que representa a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de ‘Unión de Fútbol de Rusia (RFU)’ y no ‘Rusia’; No se jugará ninguna competición internacional en el territorio de Rusia, y los partidos de local se jugarán en territorio neutral y sin espectadores; y no se usará la bandera ni el himno de Rusia en los partidos en los que participen equipos de la Unión de Fútbol de Rusia», reza entre sus principales líneas el comunicado.