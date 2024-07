Fin del misterio: Lowrdes reveló el motivo por el que Bandana se separó

Lowrdez Fernández pasó por el programa Noche al Dente y sorprendió a todos al revelar toda la verdad sobre la separación de Bandana, el grupo pop que fue furor en el 2001. «Nos odiábamos, igual que ahora», reconoció la cantante ante la mirada atónita de Fernando Dente, conductor del ciclo.

En el 2001, uno de los realities más exitosos de la televisión argentina fue Popstars, en el que se proponían encontrar a las mejores artistas para armar una banda de pop. Precisamente de ese programa surgió Bandana con Lourdes «Lowrdez» Fernández, María Elizabeth «Lissa» Vera, Ivonne Guzmán, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi como sus integrantes.

Pese al éxito inmediato que tuvieron, en solo unos pocos años se separaron. En el 2004 fue el final de esa primera experiencia, aunque hubo un regreso en el 2016 sin Ivonne Guzmán.

Mucho se habló durante estos años respecto al por qué de la separación de una de las bandas de pop más populares del país y en los últimos días quien dio detalles al respecto fue nada menos que Lowrdez Fernández. Durante esta semana, la cantante recordó el éxito que vivió hace ya más de dos décadas.

“Fui a Bandana para no ir a laburar”, comenzó Lowrdez y Fer Dente estalló de risa. «Era el supermercado o casting y elegí el casting. Fui solita y quedé, no sé cómo porque mi casting de baile fue vergonzoso», agregó la artista, para remarcar que su fuerte siempre fue el canto y no el baile. Fue entonces que el conductor quiso saber por los motivos que las llevaron a terminar con la banda cuando estaban en pleno éxito.

«La verdad fue porque nos odiábamos, igual que ahora. Se tenía que decir y se dijo», reconoció con sinceridad Lowrdez, aunque en un tono que pareció ser de broma. Además, detalló: «Hacíamos terapia las cinco juntas. Estábamos en el auge de la composición, pero nos separamos por respeto a la gente. No fue cambiar de trabajo, fue cambiar de ambiente».