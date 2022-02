Finalmente Cristian Pavón se va de Boca

Es un hecho, el futbolista oriundo de Anisacate se va de Boca, y lo hará como futbolista libre. Cristian acordó su llegada al club brasileño y ahora solo falta resolver cuando se suma a los entrenamientos del equipo que dirige Antonio Mohamed.

El último jueves, el representante de Kichan mantuvo una reunión con la dirigencia del Galo y, luego de pulir varios detalles, quedó confirmada su incorporación a partir del 30 de junio de este año, fecha en la que quedará en libertad de acción.

Sin embargo, el conjunto de Belo Horizonte buscará arreglar con el Xeneize una salida por estas horas, para así tenerlo de cara al inicio de la Copa Libertadores. Más allá de las fuerzas que puedan hacer desde Brasil (los medios locales hablan de una compensación de 300 mil dólares), desde el entorno del delantero no son optimistas respecto a una marcha anticipada.

Apenas resuelva su alejamiento de La Ribera, el atacante cordobés, cuyo último partido en el Xeneize fue en la paliza 8-1 a Central Córdoba en La Bombonera del 12 de diciembre pasado (aquella noche convirtió un doblete), firmará su vínculo en el Galo por cuatro años y medio.

Qué dijo Mohamed sobre la llegada de Cristian Pavón a Atlético Mineiro

Hace un par de días, el Turco dialogó con TyC Sports y fue consultado sobre la posibilidad de contar con Kichan: «Son los comentarios que uno escucha, es la realidad. Yo no pedí nada, el plantel está armado, posiblemente o no busquemos un jugador ahora. De acá a junio no se puede hacer ningún plan, hay un montón de partidos”.