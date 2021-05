Finalmente se dispuso el busto de Eduardo “El Gordo” Luppi frente a la Casa Radical

En la mañana de este jueves 13 de mayo, se desarrolló el acto homenaje a Luppi. Falleció el 7 de junio del 2016 y desde entonces, la Fundación Manuel de Falla comenzó a tramitar la colocación de un busto, para quien fuera profesor sus últimos años en la institución educativa.

Estuvieron presentes: los jefes comunales Hugo Suárez de Los Cedros, Nelson Luján de Villa del Prado,la legisladora Marisa Carillo, los concejales Ricardo González, Amalia Vagni, Lucía Allende, Marcelo Jean, Tribunos de Cuentas, el ex concejal Leandro Morer, el presidente del Comité Radical-aún no asumido- Martín Barrionuevo, Franco Lucero Presidente de la Juventud Radical, autoridades locales, militantes de la Unión Cívica Radical y familiares de Luppi.

Marcos Torres, intendente de la ciudad de Alta Gracia no pudo asistir debido a problemas de agenda y por ello escribió una carta que fue leída ante los presentes: “Tuve el noble gusto de conocerlo al `Gordo´ como le decían, yo era muy chico y tengo un recuerdo cálido y cariñoso de ese momento. Luppi fue un ejemplo para varias generaciones de hombres y mujeres que sienten a la política con pasión y responsabilidad sin importar el color partidario. Un gestor carismático que trabajó y aportó para nuestra ciudad y nuestro departamento desde el lugar que le tocó ocupar (…) Me es particularmente grato saber que el busto que inmortaliza su imagen y su legado se ubique frente a la sede de su amada Unión Cívica Radical, que lleva a demás el nombre de su padre y además en esta plaza que hemos decidido poner en valor y que cada día más se vuelve símbolo de la pluralidad de voces y del diálogo necesario en la política“.

La viceintendenta Cristina Roca, quien sí estaba en el lugar, afirmó: “Un hombre que dedicó su vida por el bien de la ciudad y de los vecinos de Alta Gracia. Y como dijo en algún momento Ricardo Balbín, me toca a mi hoy homenajear a un adversario político, pero un amigo del pueblo”.

Leticia Luppi, una de sus hijas y hoy actual Tribuno de Cuentas de la Municipalidad relató en su discurso que en las sobremesas se discutía sobre política, sobre los discursos de Perón, sobre las luchas de Alfonsín. Que siempre se `ponía en contra´-simulando- de lo que ellas pensaban para que aprendieran a debatir y que siempre las impulsó a estudiar. “Es un día muy movilizante, muy emocionadas y honradas con este reconocimiento de sus alumnos del Manuel de Falla” expresó movilizada a los medios.

Pedro Spinetti, concejal promotor de este proyecto desde antes de ser edil, cuando fue compañero de Luppi en la Escuela Manuel de Falla y en referencia a los cinco años de espera, dijo contento y entre risas: “Creo que esto me impulsó a ser concejal. Luppi era muy abierto, no tenía problema en hablar con un peronista o socialista. Ese es el valor que estamos transmitiendo. Tengo el sabor de haberlo esperado tanto tiempo y haberlo logrado“.

El busto fue realizado por el escultor Julio Incardona, quien contó el proceso de construcción del mismo: “La gente del Manuel de Falla y la familia me fueron ayudando para llegar al gesto: que él esté feliz. Los amigos me contaban anécdotas, incluso un día se acercó Leandro Morer y también estuvo trabajando la piedra. Quería llegar a su esencia. Me pidieron que lo hiciera sonriente, alegre, mirando hacia adelante, soñando, sacando pecho”. Se utilizó marmolina, piedra reconstruida y tallada de la zona, no necesita mantenimiento y pesa unos 300 kilos.