Flexibilizan los cortes pero la medida continúa y hay temor por desabastecimiento

A una semana de las protestas, continúan los inconvenientes en la ruta 19 y en distintos puntos de la provincia y el país, por los cortes que vienen llevando adelante los transportistas autoconvocados, en reclamo de una suba en el valor del flete y mejoras en la infraestructura vial, entre otras cosas.

Ramón Giuliano, uno de los voceros de los conductores, dijo que decidieron “suavizar la medida” con dos horas de cortes diarios en las rutas.

“Flexibilizamos un poco. El paro sigue, pero por el tema de calor se va a suavizar. Si el martes tenemos una respuesta favorable en cuanto a tarifas y otros puntos, lógicamente se levanta porque queremos trabajar”, agregó.

Por su parte, Carlos Torres, uno de los conductores que se encuentran en la protesta en Montecristo, indicó que “por el momento no se levanta la medida. Hasta que no lleguemos a una negociación no vamos a levantar” sostuvo en diálogo con Radio Universidad. “En Santa Fe tengo entendido que sí, por una orden judicial los hicieron levantar el corte”, sostuvo.

“La policía que estuvo acá toda la semana, y sí tenemos contacto, pero no hemos tenido ninguna orden de desalojar ni nada. Estamos cansados ​​y la verdad, pero no sabemos ya qué hacer. Ayer recibimos unas donaciones de una gente acá del pueblo, que nos trajo fideos, mercadería y con eso pasamos todo el día ayer “contó Torres. “S e está haciendo muy difícil para nosotros también”, dijo.

Por el momento, los cortes continuarán aunque de manera más flexible, para evitar que se llegue al fin de semana con desabastecimiento en muchos rubros de productos esenciales.

“Nosotros quisiéramos negociar con el gobierno pero al no pertenecer a ningún gremio no se nos abren puertas”, agregó el camionero.

“Quisimos hablar con el gobierno provincial y no se pudo, lo ideal es con el gobierno nacional para que ellos puedan hacer respetar la tarifa de referencia que es lo que no se respeta en este momento”, culminó Torres.

Las protestas se repiten en San Francisco, Sinsacate, Río Primero y otros puntos de la provincia.

En otras provincias como Santa Fe, se levantaron los cortes por el desabastecimiento de insumos industriales que generaron. El ministro de gobierno, Roberto Sukerman, ratificó la decisión del Ejecutivo provincial de “terminar con los cortes” de ruta que llevan adelante transportistas autoconvocados, luego de que la Policía local levantara un “retén” instalado cerca de la ciudad de Rosario.

“Si no se quieren retirar, las personas serán detenidas. O habrá acciones necesarias para que se terminen”, sostuvo el funcionario santafecino.