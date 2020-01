La semana pasada, y en el marco de la incesante búsqueda del naranjita Juan José Retta, cuyo cuerpo finalmente fue encontrado sin vida en el patio de una vivienda de la Marianita, personal de investigaciones realizó una amplia pesquisa que inició en Villa Oviedo. Allanando domicilios de cercanos y allegados el, hasta entonces, desaparecido.

En ese contexto, Alejandro, vecino de la ciudad y también cuidacoches de la zona del Tajamar, mostró su enojo y disconformidad ante el accionar de los investigadores, por la difusión de una fotografía donde se ve claramente su domicilio.

“Vi que la subieron los medios. No se quien la sacó pero se ve mi casa y yo no tengo nada que ver. La policía fue a allanar la casa de mi hermano porque él era amigo del hombre que buscaban pero mi hermano vive a dos cuadras de mi casa. No se porqué ni quien hizo eso“, expresa el naranjita angustiado y agregó: “Fotografiaron mi casa como si fuera un delincuente”

El hombre que vive sobre Reynaldo Luppi, no descarta iniciar acciones legales.