Fue atacado por su ex pareja con agua hirviendo: “Si hubiese sido yo estaría preso”

El que sufrió Marcelo Gilabert, sin duda, fue un hecho de extrema violencia familiar. El pasado miércoles, cuando se dispuso a entregarle las llaves de la casa a su pareja con quien se estaba separando, ésta alzó un balde con agua hirviendo y se lo lanzó en el cuerpo, provocándole el 35% de quemaduras de 1° grado.

“Quise terminar en buenos términos. Fui a la casa y sabía que no tenía que entrar pero ella tenia todo preparado, aprovechó cuando me agaché a levantar la sillita de mi hija y me tiró el agua hirviendo. Estoy con curaciones constantemente, yo debería haber estado en el Instituto del Quemado pero le dije al juez que quiero saber que va a pasar con ella porque ni se si la notificaron o no. Yo tengo una menor que no tiene una custodia. Entonces como se tiene que manejar uno?, yo no quise terminar en malos términos y ahora pasó esto”, inició icio el hombre en dialogo con RESUMEN a la vez que aseguró que casi de manera inmediata realizó la denuncia correspondiente, aunque aún no obtiene respuesta.

“Yo hoy estoy en la casa de gente amiga pero tengo que volver a la mía. No tengo ninguna seguridad de nada ni se lo que pueda pasar. Lo único que agradezco es que fue ami y no a mi hija pero si hubiese sido yo el que hacía eso, voy preso”, añadió.

En las últimas horas, Marcelo tuvo fiebre y no puede salir de la casa donde está por riesgo de infección. “Hace tres días que estoy así y no puedo ni bañarme, menos trabajar. Y de la situación de ella no se nada. Es muy injusto”, dijo.