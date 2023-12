Fuertes denuncias contra la nueva intendenta de Anisacate

«Lo de Natalia Contini es un acting más, como los que nos tiene acostumbrados desde que inició su campaña. Creo que se va a terminar enredando en sus propias mentiras. El domingo pasado teníamos que entregar la intendencia, pero ella preparó toda la escenografía y el guión. Ella dice que no estuve cuando se entrega toda la documentación al secretario legislativo, pero por suerte sacamos fotos y estuvo presente la escribana. Yo firmé y ella incumplió con la ordenanza» comenzó Ramón Zalazar, ex intendente de Anisacate, quien debe asumir como concejal de la oposición.

«En las próximas horas, vamos a sacar un comunicado donde explicamos toda la situación. La realidad es que dejamos todo en manos del secretario. Hay mala fe y desconocimiento. Tiene que volver a la realidad y preguntarle al secretario legislativo, que es el mismo. No era tan difícil. Si quiere mentir, hace lo que le resultó en la campaña» continuó.

«Algunos empleados me dijeron que los habían tratado como presos. Dos ya hicieron la denuncia a la tarde, al igual que yo. Dos empleados, antes de que me vaya del mandato, empezaron a decir que si no les pagamos antes del día 7, iban a romper maquinarias del galpón. Eso es algo grave. En la madrugada del martes, pasaron por mi casa (conducía Nahuel Sánchez) e iban dos personas más. Yo hago responsable al capataz que tiene Contini ahí que es Juan Montenegro. Los empleados municipales no son presos. Ella hace entender que Anisacate es pan comido porque ya ha estado en un puesto así. Pero no quiero que los empleados pasen por ésto. Se tiene que hacer responsable de lo que pase después del domingo 10 de diciembre y esto pasó en la madrugada del martes» refirió el ex mandatario.

«Yo no tengo ninguna intención de mandar patoteros ni enfrentar a los vecinos. Me gusta que opinen porque hay varios que se tienen que morder la lengua. Lo que hizo sólo puede hacerlo quien tenga resentimiento en la política. No nos dejaron asumir, y eso no tiene explicación. Ella debía jurar frente a los concejales, y quiero creer que no nos quisieron en el acto de asunción. La segunda vez que nos juntamos, decidieron autoritariamente primero la orden del día y después nuestros títulos. Además, quisieron ocultar la ordenanza de emergencia económica».

«Es lamentable la verdad. Quiero nombrar a los responsables de que algo le suceda a mi familia: Nahuel Sánchez, Juan Montenegro y Natalia Contini. Ganaron y espero que gobiernen porque si no lo hacen o con este rencor, no vamos a ningún lado. Espero saber quien es el responsable de recursos humanos para saber como sancionarlos en el Municipio de Anisacate. Yo voy a jurar como concejal, pero no se si voy a serlo. Hay gente que no es digna de ser parte de ellos» concluyó Zalazar.