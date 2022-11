Galleguillo, Indio Rojas, Ceberio y Toledo en el Festival del Valle

Jorge Merlo, Jefe Comunal del Valle de Anisacate y Nicolás Merlo, a cargo de la organización del Festival del Valle, dialogaron con el equipo de «Todo Pasa» sobre la gestión de la comuna y sobre la previa del evento.

Sobre el festival, Nicolás afirmó: «Se viene trabajando bien, está todo cerrado, la grilla y los puesteros. Se desarrollará los días el sábado 14 y el domingo 15 de enero del 2023″.

La entrada será de 1200 pesos anticipada y 1500 en puerta: la venta digital se realizará a través de la página del alpogo. com y presencial en el Cine Teatro Monumental Sierras y en la Comuna del Valle de Anisacate. Los habitantes del Valle y menores de 12 años ingresan gratis.

«Los puesteros manejarán precios populares. Queremos hacernos fuertes en el Departamento Santa María, no hay un festival grande en enero en la zona. Esto también ayuda a las otras localidades, en alojamiento, en el uso de servicios, en gastronomía» detalló Nicolás.

Sobre la idea de que el evento fuera itinerante, Nicolás aclaró: «No hemos hablado con otros jefes comunales. Lo íbamos a hacer itinerante con una localidad vecina y no salió e hicimos esa fecha en el valle, en febrero con el Dani Guardia». «Queremos luego consolidarnos a nivel provincial y nacional» agregó.

Grilla:

Sábado 14: Andres Clerc-Uno a Uno- De La Docta- Sergio Galleguillo- Ale Ceberio y Claudio Toledo.

Domingo 15: Los Caldenes- Desakatados- Nico Galleguillo (sobrino de Sergio) y cierre con el «Indio» Lucio Rojas.

Con respecto al trabajo de la comuna, Jorge manifestó: «Somos un equipo, deben funcionar todos los engranajes, cada uno debe desarrollar sus tareas desde el lugar que les corresponde. Cada integrante ha entendido el mensaje, de que son parte de la gestión, todo lo que hacen son para los vecinos, para ellos y para sus hijos».

En relación a las obras, Jorge afirmó: «Con cada aporte del vecino podemos hacer obras, más los fondos del gobierno provincial y las gestiones que hacemos desde la comuna. Se ve a diario con la extensión de la red de agua, el centro de salud, la ampliación de la comuna». «Tenemos el recurso pero con la situación económica se hace un poco difícil diagramar. Se complica con la inflación. Tratamos de ser cautos con lo que tenemos, no sacamos partidas de otros lados. Rendimos cuentas y quiero resaltar que si no tuviéramos el acompañamiento de los vecinos, no podríamos hacer lo que hicimos y hacemos» destacó.

«Esta ida y vuelta tiene que ver con que escucho a los vecinos constantemente y si me hacen una crítica constructiva la recepto. Tomo nota de las críticas y de las felicitaciones. Hacemos autocríticas. Tengo ese contacto diario. Todos los sábados estoy a disposición del vecino. Atacamos el mal antes que llegue» expresó.

Con respecto al Centro de Salud, contó: «Funciona como corresponde, cuando tenemos que trasladar a alguien sin recursos, lo hacemos con la ambulancia propia. Veníamos viendo que el Valle venía creciendo a pasos agigantados y se me cruzó la idea de hacer el Centro de Salud. Me dijeron que salía muy caro, no importa, no hay peor gestión que la que no se hace. Así que golpeamos las puertas, sobre todo al Ministro Facundo Torres, que junto a su ayuda más el aporte de los vecinos hemos podido construirlo, finalmente».

Sobre sus aspiraciones para el 2023, dijo: «Tengo ganas de ser legislador, pero seré respetuoso de lo que decida el gobernador. Estaría bueno que fuera un jefe comunal, el manejo es distinto y más directo. Hay ministerios con los cuales es imposible tener un contacto, que te atiendan la llamada. El legislador llega por los votos de los jefes comunales, nos deben atender. Los votos son nuestros, nosotros los hacemos llegar ahí, los vecinos nos preguntan a nosotros. Si la gestión es buena, la acompañan».

En relacióna a la reelección, opinó: «Sería importante la reelección porque durante dos años estuvo parado el país. Nosotros tuvimos que destinar partidas a las áreas sociales y de salud. No hemos podido llevar adelante las obras o proyectos que estaban en la plataforma cuando nos presentamos».