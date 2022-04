García Elorrio cerca de ingresar a Juntos por el Cambio: Lo que piensan sus referentes locales

Hace pocas semanas comenzó un operativo ideado desde la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio para que ingresen más socios a la alianza que hoy conforman la UCR, el PRO, el Frente Cívico, la Coalición Cívica-ARI, Primero la Gente y el Partido Liberal Republicano. Fue el Presidente de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda, quien logró que el líder de Encuentro Vecinal Córdoba y ex Legislador Provincial Aurelio García Elorrio aceptara comenzar una serie de reuniones con el fin de que ese Partido, que en las elecciones pasadas de Gobernador obtuvo el cuarto lugar por debajo de Ramón Mestre, plantee sus requisitos para poder ingresar al ex Cambiemos.

El Presidente del partido Encuentro Vecinal Córdoba es el ex candidato a Intendente de Alta Gracia en 2015 Juan Amestoy y es quien en nombre de García Elorrio se sienta en las mesas con los demás referentes partidarios para discutir «un programa de gobierno común». Trascendidos aseguran que quien no estaría muy contento de que García Elorrio pueda ingresar al ex Cambiemos es el Concejal de Córdoba Capital y ex juecista Juan Pablo Quinteros, quien se fue del Frente Cívico disgustado con Luis Juez en las vísperas de armado de listas en 2019 y denunciando un «pacto Macri-Schiaretti» para que el Gobernador peronista se quedara cuatro años más en el poder de la Provincia y dividir a la oposición.

En Alta Gracia, la referente vecinalista es quien se presentó como pre candidata a Intendente en las PASO de 2019, Verónica Sueldo. En esa oportunidad, Encuentro Vecinal Córdoba obtuvo el 3,75% de los votos no logrando superar la instancia interna. Consultada por #RESUMEN acerca de la posibilidad de que su partido haga ingreso a Juntos por el Cambio, Sueldo manifestó que «cabe aclarar que si se está hablando de que EVC formaría parte de Juntos por el Cambio, es un error. Nosotros fuimos invitados por el Presidente de la Coalición Cívica a una reunión con los demás referentes de la alianza, de la cual no tuvimos ningún inconveniente de sentarnos a conversar, y el Presidente del Partido, Juan Amestoy, junto a la Legisladora Provincial María Rosa Marcone nos representaron allí para abordar algo que nos moviliza tanto como cordobeses que es un cambio de gobierno provincial a través de la alternancia política. Para trabajar en eso hay que hacer acuerdos», sentenció Sueldo». Siguió diciendo que «desde nuestra parte esos acuerdos estarán abarcados por los principios y valores que hacen a nuestro partido, que para nosotros son innegociables, y es cuestión de seguir conversando ya que simplemente hemos tenido una primera reunión, no estamos determinando absolutamente nada y tenemos que sentarnos a trabajar juntos y a acordar para luego, en función de eso, se avanzará en la creación de un frente para Córdoba, únicamente provincial», dijo Sueldo descartando que el Vecinalismo integre Juntos por el Cambio a nivel nacional.

Sobre el posible alejamiento de Juan Pablo Quinteros del Partido, Verónica Sueldo aclaró que «no tengo nada que decir, Juan Pablo es absolutamente allegado a Aurelio García Elorrio, conversan todos los días y está al tanto de todo los pasos que se van dando como Partido y desconozco que se quiere ir si firmamos dentro de Juntos por el Cambio», cerró la ex pre candidata a Intendente de Alta Gracia.

