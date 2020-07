Germán Rodríguez vs Roberto Urreta: el debate de “la mesa está servida”

Un interesante ida y vuelta el que se dio esta tarde en el programa La mesa está servida por la 88.9. Los protagonistas fueron el ex Concejal radical, hoy integrante de la coalición Alta Gracia CRECE Germán Rodríguez y el actual Secretario de Ambiente, Roberto Urreta.

Los temas que trataron fueron diversos y traspasaron los límites de lo local. Sin embargo, el tema de inicio del debate no pudo escapar a los recientes cambios dentro del gabinete municipal; cuestión que- para sorpresa de muchos- no tuvo posturas “muy” encontradas.

“Para nosotros la decisión del Intendente no responde a una estrategia política. En lo personal creo que muestra a las claras que, comparado con el equipo que tenia el ex intendente Facundo Torres, Marquitos Torres tiene un equipo de funcionarios que lo muestra trabajando en un equipo de la B“, opinó sin tapujos Rodríguez, a la vez que agregó: “Uno no sabe que le puede aportar Poletta a Marcos Torres desde su Secretaria de Gobierno si no es otra cosa mas que sacarlo de un lugar complicado, para ponerlo en otro donde va a estar quizás mas protegido- dijo en clara referencia al robo de las luminarias y la salida de Poletta de Servicios Públicos. El equipo de Marcos Torres es un equipo de la B y lo muestra con una clara debilidad política”.

Del otro lado, Urreta expresó: “El Intendente es un Intendente joven que tiene todas las facultades de armar su gabinete como el lo considere mejor y rendirá cuentas como lo hace todos los años cuando empiezan las sesiones ordinarias del Concejo de sus aciertos y sus errores. Y dentro de tres años la ciudad de Alta Gracia tendrá la respuesta para saber si el equipo sigue en la B o desciende a la C, o si es un equipo que sube a la A para ganar y demostrar que sigue creciendo”.

“Hoy es un equipo que tiene que seguir demostrando para poder ascender. La situación que se vive es muy complicada, por lo que va a tener que dar grandes muestras de carácter para crecer y tenemos que seguir demostrando que estamos en condiciones de continuar gobernando la ciudad”, explicó Urreta, quien en definitiva no contradijo a Rodríguez y dejó a entrever que también piensa que el gabinete de Torres “no juega en primera”.

Centro vs Periferia

La histórica discusión en Alta Gracia es saber de qué modo se achica la grieta entre los barrios del centro y los de la periferia, respecto a servicios.

Urreta: “La grieta se soluciona trabajando conjuntamente el estado municipal con el provincial. Tratando de llevar los servicios básicos a los sectores más postergados. Servicios que no le salen gratis a los vecinos sino que el estado municipal colabora pero lo terminan afrontando los vecinos. Esta es una ciudad que viene creciendo por lo que va requiriendo más servicios y nos encontramos con que muchos barrios son loteos antiguos y cuando se loteaba no se llevaban los servicios; y por eso se hizo la obra de ampliación de la laguna sanitaria, la ampliación del reservorio de agua para tener mayor almacenaje, los gasoductos troncales para que todos los vecinos tengan gas. Y bueno, la idea es hacerlo de esa forma. Hoy hay barrios que se han desarrollado muchísimo y que antes no existían como es el caso de Villa Camiares, y otros más viejos como Villa Oviedo, La Perla o General Bustos con quienes tenemos aún una gran deuda“.

Rodríguez: “Para achicar la grieta, además de llevarles los servicios públicos a los sectores periféricos, también debemos llevarle un mejor servicio de salud a los barrios. Mejores servicios deportivos; a todos nos gusta el polideportivo municipal concentrado en esa zona, el deporte de elite y la alta inversión que se ha hecho pero hay que atender esa necesidad en los barrios, como también la cultural que los barrios antiguos, como se refería Roberto, hoy la han perdido. Para achicar la grieta hay que incluir eso, la seguridad también y darle mayor participación a los centros vecinales”.

Los jóvenes en la política

Rodríguez: “Creo en la renovación de la política y en lo personal creo haber tomado la decisión correcta cuando habiendo tenido la posibilidad de seguir participando en la lista de candidatos de Alta Gracia Crece, me autoexcluí precisamente para fomentar esta renovación de caras, de formas y pensamientos. Es algo que en política se da de forma natural. Creo que los jóvenes vienen con un chip nuevo, mas lineal, mas directo y sin tanta burocracia, hay que escucharlos y atenderlos”.

Urreta: “El tema de los jóvenes en la política no tiene sólo que ver con una cuestión de edad. Hay personas de 50 años o incluso quienes ya se jubilaron y nunca participaron en política entonces son nuevos en esto. Es una cuestión de espíritu pero es preciso participar, hay que involucrarse. Es muy fácil criticar y decir que las cosas no se hacen bien, pero dejar la zona de confort para ir a la política no todos lo hacen. Creo que al lugar hay que hacérselo a los codazos limpios, nadie te va a llamar pero la gente tiene que participar en política“.

¿Qué planes de crecimiento tiene la ciudad?

Rodríguez: “La visión que hace años que en lo personal vengo desarrollando y trabajando, es la vocación territorial de Alta Gracia. Todo todo apunta que tenemos un perfil mixto, ni industrial solamente, ni turístico, ni cultural, es un perfil en base a los recursos que tiene nuestro territorio, la historia industrial, también los recursos naturales. Tenemos un capital humano que hay que promoverlo, somos una ciudad intermedia, formamos parte del Gran Córdoba, lo que es una enorme ventaja.

Creo que Alta gracia debe transitar un camino de un perfil mixto. Hay que revisar lo hecho hasta el momento, en materia de prestación de servicios, accesos, logros de la ciudad en materia turística, en materia deportiva. Aprovechar todo lo hecho y elaborar un plan estratégico realizable con todos los sectores, los niveles escolares, los institutos nacionales, absolutamente todo y urgente“.

Urreta: “La industria de Alta Gracia siempre ha estado muy golpeada por la crisis. Cuando hablamos de la vieja terma de Alta Gracia, la desaparición de la industria textil, etcétera. Dentro de este contexto que somos parte del Gran Córdoba donde tenemos muchos vecinos que trabajan en Córdoba y utilizan Alta Gracia como cuidad dormitorio, tenemos un fuerte potencial turístico, pero no alcanza. Yo siempre he hablado de apuntar a un Parque Industrial pero no para tener una gran industria, sino para que quienes tengan carpintería de madera tengan un lugar, y que no haya tantos aserraderos desparramados, para que los herreros tengan su lugar, los autopartistas tengan su lugar, buscarles un sector industrial. Entre todos incentivar la industria con mano de obra local, trabajar, basta de traer empresas de Córdoba que lo hacen rápido y se llevan la plata, que la plata chorree en Alta Gracia“, dijo.