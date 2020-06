Gimnasios: a la espera de la reapertura

La semana pasada los dueños de los gimnasios de Alta Gracia mantuvieron una reunión con el Intendente Torres en donde les aseguró que por estos días recibirían la fecha de reapertura. Lo cierto es que aún no tuvieron novedades y la única actividad permitida en los gimnasios es pilates.

Andrés Zacarelli, de gimnasio BYO, dialogó con RESUMEN y expresó: “Estamos aguardando la conferencia del Gobernador que sería a las 11 de la mañana, pero todavía no nos dieron fecha de reapertura”. El BYO es uno de los tantos gimnasios de la ciudad que no pudo abrir sus puertas aún ya que no cuenta con la actividad Pilates en su grilla.

Además de esperar la conferencia de Schiaretti, los gimnasios también aguardan la aprobación del protocolo que presentaron, acorde a la situación de Alta Gracia, y a la determinación de un protocolo general.

En cuanto a los kit deportivos que alquiló el BYO en el inicio de la cuarentena, Zaccarelli explicó que ese servicio no continuará cuando se permita la flexibilización ya que son necesarios en el gimnasio y agregó: “fue una buena manera de que la gente siga entrenando y que nosotros podamos cubrir gastos fijos”.