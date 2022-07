GOLF RACE desembarca en Europa

Luego del exitoso 2021 para este tour, donde se disputaron 9 torneos en la Provincia de Córdoba, que fueron reconocidos por el Poder Legislativo (por fomentar el deporte y el turismo en la región) y recibió el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes, se decidió ir por más, aumentando la apuesta, con el gran objetivo de replicarlo en el Viejo Continente.

Desde fines de marzo, José Granja ya está en Europa con los preparativos de su circuito en el sur de la costa española, recorriendo las principales canchas de golf de Almería (Andalucía)… etapa de 4 fechas y una gran final.

La finalidad principal de esta serie de torneos será promocionar los campos de golf de Córdoba y armar paquetes de viajes turísticos- deportivos para atraer golfistas europeos a nuestras canchas y que recorran nuestra provincia. A su vez, también se promocionará cada cancha que visite el tour para generar ese turismo a la inversa (que golfistas sudamericanos viajen a esa región de España).

“La razón por la que elegí empezar por Almería esta travesía europea de Golf Race va más por el lado afectivo: mi bisabuelo (José Martínez) nació acá y luego emigró y se instaló en Alta Gracia, donde fue Intendente. Es como recorrer la historia al revés, volver a las raíces de mi familia, tratar de triunfar en el lugar que él tuvo que dejar, ponerme en contacto con los que fueron sus rincones favoritos, sus calles, sus costumbres… es un gran motor permitirme imaginar que le estoy regalando ese regreso a Almería que él nunca pudo concretar”, nos contaba Granja desde el otro lado del Atlántico.

Almería tiene una gran cantidad de campos de golf y recibe una importante afluencia de turismo internacional. De esta forma se estará promocionando Córdoba entre golfistas de diferentes países de Europa.

El circuito consistirá de 4 fechas y una gran final, donde el ganador del tour se hará acreedor de un viaje con todo pago para jugar en los mejores campos de Córdoba. A su vez, se sorteará igual premio entre todos los jugadores que hayan participado del circuito.

Todo arrancará en octubre en PLAYA SERENA (Roquetas de Mar) y luego seguirá el 8 de octubre en ALBORAN GOLF (Retamar), 22 de octubre en LA ENVIA GOLF (Vícar), 5 de noviembre en MARINA GOLF (Garrucha) y la gran final el 26 de noviembre en el ALBORAN nuevamente. Todos campos de la región de Almería

Para este desembarco en España, GOLF RACE ya cuenta con el importante apoyo institucional de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, con quien trabajará en conjunto, y se está cerrando el respaldo de la Agencia Córdoba Turismo y Córdoba Deportes.

“Venir a Europa me significó una apuesta importante, vendí el auto y algunas pertenencias para costearme el viaje y la estadía. Un amigo (Orlando Oriti) me prestó su motorhome que tiene en España para que el gasto sea menor. Ya en Almería, me inscribí en un gimnasio cercano para tener baño y ducha (de paso hago algo de pesas, jajaja). Otro amigo de toda la vida (Marcelo Pérez Tapia) me abrió las puertas de su casa, de sus amistades y me integró a la vida almeriense. Más agradecido no puedo estar. La calidad humana es lo que más rescato de este viaje… siento como que todos están muy predispuestos a hacerte más fácil la vida. Estoy muy feliz de estar acá y sin dudas que va a ser una gran experiencia”. Concluyó