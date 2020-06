Golpeó a su ex pareja y le envió más de 70 amenazas: lo condenaron a dos años de cárcel

Un fallo, al menos polémico, al que accedió RESUMEN en las últimas horas. La Justicia provincial decidió condenar a dos años de prisión efectiva a un vecino del Valle de Anisacate, acusado de agredir físicamente a su ex pareja y atormentarla con mensajes amenazantes de manera constante, a pesar de mediar restricciones de acercamiento y contacto entre las partes.

En noviembre de 2018, cuando las medidas de alejamiento seguían vigentes, una denuncia radicada por la víctima dejó al descubierto que ambos estaban infringiendo con la orden de la Justicia. Mientras se conducían a bordo de un vehículo Fiat Uno, iniciaron una discusión que terminó con la mujer golpeada en el rostro. Según dijo, ella logró bajarse del auto pero su agresor volvió a subirla y hasta cortó los cables de electricidad del rodado para impedirle que huyera en el mismo. Como pudo, la mujer logró arrancar el vehículo y fue a la casa de un familiar a pedir auxilio.

A partir de eso, la víctima abandonó su casa y se fue a vivir a lo de su madre donde comenzaron los mensajes intimidatorios por parte de su ex, de manera constante: “Voy hacer todo lo que sea necesario para que veas que te equivocaste”, “vas a sufrir, ya no me importa nada”, “Vas a perder a tus hijos por dejarlos solos”, “Te voy a arruinar y no voy a tener piedad”, eran sólo algunos de los más de 70 mensajes que el sujeto le enviaba, lo que derivó en una consigna policial para la mujer.

Eso no calmó la situación y la tortura siguió en el 2019. El hombre pasaba constantemente por la casa de su víctima y se lo hacía saber por mensajes, hablándole del efectivo que la protegía y enviándole emoticones de bombas, cuchillos y demás, vía whatsapp. “En algún momento se va a ir”, le decía.

Finalmente y ante la imposibilidad de que la mujer pudiera continuar con su vida por temor a encontrarse con este sujeto, ordenaron su detención. Incluso, se supo que este hombre había también amenazado con “prenderle fuego” la casa de su hermano, luego de que éste decidió denunciarlo porque le robaba la luz. Algo que habría hecho también con otra vecina de la zona.

En el juicio abreviado, la defensa planteó que su defendido era alguien “joven” “excelente padre de familia” y que nunca había cometido “ninguna acción violenta delante de sus hijos” y pidió una pena en suspenso de un año y seis meses de prisión.