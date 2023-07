Graciana Ortega se trajo el primer puesto de Córdoba

Una vez más el Morro 555 está en los primeros puestos de los torneos en los que participa, y en esta oportunidad no fue la excepción.

En el torneo que se llevó a cabo en el Club Matienzo Graciana Ortega, se trajo el primer puesto del torneo de Jiu Jitsu que se llevó a cabo en el Club Matienzo, ganando por Mataleon.

“Fue una muy linda experiencia la verdad, tuve muchos nervios cuando entre y la derribe, pensé que ya la tenía perdida, pero logre meterla a la chica en la guardia y me sentí mucho más segura y confiada. Después le quise meter una llave de brazo pero se me escapo y me dio un espacio para darla vuelta y quedar en 100 kilos, y luego de eso la monte, ella viro y la finalice con mata león”. Le decía la “Colo” como todos la conocen a RESUMEN.

La victoria de “Colo” se suma a la de este fin de semana de Lucas Murua que se trajo el cinturón de Campeón Argentino MMA en la pelea disputada en Deep Espacio de Villa Allende.